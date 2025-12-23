Electronic Arts: EA stimmt Mega‑Übernahme zu: 55‑Milliarden‑Deal mit Saudi‑Arabiens PIF rückt näher

Gaming‑Industrie vor einem historischen Eigentümerwechsel: EA geht für 55 Milliarden über den Tisch!

Electronic Arts hat einen entscheidenden Schritt in Richtung eines der größten Deals der Videospielgeschichte gemacht.

Der Vorstand des Publishers hat die geplante Übernahme im Wert von 55 Milliarden US‑Dollar durch den saudischen Staatsfonds PIF sowie weitere Investoren offiziell genehmigt. Damit ist der Weg frei für die nächste Phase des Prozesses, auch wenn der Abschluss noch nicht unmittelbar bevorsteht.

Mit der Zustimmung des EA‑Boards beginnt nun die komplexe Prüfung durch internationale Behörden. Solche Mega‑Transaktionen müssen in mehreren Ländern regulatorisch bewertet werden, um sicherzustellen, dass keine marktbeherrschenden Strukturen entstehen oder sicherheitsrelevante Bedenken bestehen.

Erst wenn diese Prüfungen abgeschlossen sind, kann der Deal finalisiert werden.

Für die Gaming‑Branche könnte die Übernahme ein massiver Einschnitt sein. EA zählt zu den größten Publishern der Welt, verantwortlich für Marken wie FIFA, Madden NFL, Battlefield, Apex Legends, The Sims und Dragon Age. Ein Eigentümerwechsel in dieser Größenordnung könnte langfristig Auswirkungen auf strategische Ausrichtungen, Investitionen und globale Marktstrukturen haben.

  1. kugelrund 3860 XP Beginner Level 2 | 23.12.2025 - 17:47 Uhr

    Viel positives erwarte ich nicht, aber vielleicht wirkt es sich positiv auf den Markt aus

  4. Khaabel 36405 XP Bobby Car Raser | 23.12.2025 - 17:58 Uhr

    Ist auf jeden Fall eine ganze Menge Kohle. Mal sehen inwieweit ein Eigentümerwechsel bei den Spielern zu spürbaren Veränderungen führt.

  5. MarkoP 3860 XP Beginner Level 2 | 23.12.2025 - 18:00 Uhr

    Persönlich empfinde ich 55 Milliarden für EA um längen besser als 69 Milliarden für ABK. Natürlich kenne ich keine genauen Zahlen, aber rein von meiner Wahrnehmung aus, lässt sich EA besser selbst- und querfinanzieren, um die Kosten wieder rein zu holen.

    Blizzard hat mit Overwatch 2, Warcraft 3 Reforged und Diablo Immoral viel Imageschaden genommen. COD ist am schwächelnden Ast. World of Warcraft ist auf seinen Zielgeraden. Einzig positiv sehe ich den erweiterten Spiele Katalog mit zum Beispiel Crash Bandicoot, aber dies bringt halt 0 Geld ein.

    Selbst wenn ABK für Microsoft nie die 1A Lösung war, sondern eher Unternehmen wie Nintendo, Valve und Sega, hätte ich zumindest eher EA oder auch noch Ubisoft vor ABK, damals und definitiv rückblickend heute, gesehen.

  6. Economic 89245 XP Untouchable Star 4 | 23.12.2025 - 18:09 Uhr

    Verrecktet wie aktuell kann es ja nicht mehr werden die guten IPs liegen ja nur noch in der unteren Schublade, oder man könnte par IPs verkaufen

  7. NoMercy2k9 5445 XP Beginner Level 3 | 23.12.2025 - 18:25 Uhr

    Und die Seuche wächst weiter… aber schlimmer kanns ja nicht werden bei EA.

