Electronic Arts: EA stimmt Mega‑Übernahme zu: 55‑Milliarden‑Deal mit Saudi‑Arabiens PIF rückt näher

Image: - - - - / Depositphotos

Gaming‑Industrie vor einem historischen Eigentümerwechsel: EA geht für 55 Milliarden über den Tisch!

Electronic Arts hat einen entscheidenden Schritt in Richtung eines der größten Deals der Videospielgeschichte gemacht.

Der Vorstand des Publishers hat die geplante Übernahme im Wert von 55 Milliarden US‑Dollar durch den saudischen Staatsfonds PIF sowie weitere Investoren offiziell genehmigt. Damit ist der Weg frei für die nächste Phase des Prozesses, auch wenn der Abschluss noch nicht unmittelbar bevorsteht.

Mit der Zustimmung des EA‑Boards beginnt nun die komplexe Prüfung durch internationale Behörden. Solche Mega‑Transaktionen müssen in mehreren Ländern regulatorisch bewertet werden, um sicherzustellen, dass keine marktbeherrschenden Strukturen entstehen oder sicherheitsrelevante Bedenken bestehen.

Erst wenn diese Prüfungen abgeschlossen sind, kann der Deal finalisiert werden.

Für die Gaming‑Branche könnte die Übernahme ein massiver Einschnitt sein. EA zählt zu den größten Publishern der Welt, verantwortlich für Marken wie FIFA, Madden NFL, Battlefield, Apex Legends, The Sims und Dragon Age. Ein Eigentümerwechsel in dieser Größenordnung könnte langfristig Auswirkungen auf strategische Ausrichtungen, Investitionen und globale Marktstrukturen haben.