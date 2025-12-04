Electronic Arts: EA-Übernahme macht Saudi-Arabiens PIF zum nahezu alleinigen Eigentümer

Electronic Arts steht vor einer der größten Firmenübernahmen der modernen Entertainmentbranche.
Ein neuer Bericht, basierend auf einer Meldung bei einer brasilianischen Wettbewerbsbehörde, zeigt, dass der saudische Staatsfonds PIF nach Abschluss der Transaktion 93,4 Prozent von EA besitzen wird.
Der Publisher hatte bereits im September bestätigt, dass er sich mit einem Investorenteam auf einen vollständigen Rückzug von der Börse geeinigt hat, um künftig als privates Unternehmen weitergeführt zu werden.
Der Gesamtwert des Deals beträgt rund fünfundfünfzig Milliarden Dollar und beinhaltet den kompletten Aufkauf aller Aktien des Unternehmens.
Die bisherigen Aktionäre erhalten zweihundertzehn Dollar pro Aktie in bar. Das entspricht einem Aufschlag von fünfundzwanzig Prozent auf den Börsenschlusskurs vom fünfundzwanzigsten September 2025, als die Aktie bei hundertachtundsechzig Dollar notierte.
Neben dem PIF gehören Silver Lake Partners und Affinity Partners zum Investorenkonsortium. Silver Lake soll am Ende einen Anteil von fünfeinhalb Prozent halten, während Affinity Partners auf rund ein Komma eins Prozent kommt.
Schon vor dieser Transaktion hatte der saudische Staatsfonds knapp zehn Prozent von Electronic Arts erworben.
Die beteiligten Unternehmen äußern sich derzeit nicht öffentlich zu den Details der Übernahme, die eines der größten Ereignisse in der Geschichte von EA und der weltweiten Spielindustrie darstellt und erhebliche Auswirkungen auf das internationale Gaming-Umfeld, das Gaming-Ökosystem sowie den globalen Markt für digitale Unterhaltung haben dürfte.
115 Kommentare
Ich persönlich bin kein so großer Befürworter der „Pay-to-Win“-Mentalität der Saudis. Doch zu EA passt das vielleicht ganz gut 😉. Mal schauen, was sich daraus in den kommenden Jahren entwickelt.
Wie man sich mit Geld über alles stellen kann haben die Saudis ja bereits mehrfach gezeigt.
Gut das wir hier im Fussball noch die 50+1 Regelung haben 😉
Schlimmer kann es ja bei denen nicht mehr werden
Naja, mal abwarten was sich daraus ergibt.
Cash Rules Everything Around Me
C.R.E.A.M., get the money
Dollar, dollar bill y’all 🤫
Naja, bin da zwar erstmal Semi-Begeistert aber ich lasse ihnen den Raum und in 1-2 Jahren sehen wir weiter was die draus gemacht haben werden.
Ob EA Play dann noch im GP bleiben wird? Welche IP’s werden weiter unterstützt, welche werden fallen gelassen und welche evtl wiederbelebt?
Geld regiert die Welt 😣.
schön—– nicht!