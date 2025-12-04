Electronic Arts: EA-Übernahme macht Saudi-Arabiens PIF zum nahezu alleinigen Eigentümer

PIF hält nach 55-Milliarden-Dollar Deal künftig 93,4 Prozent von Electronic Arts.

Electronic Arts steht vor einer der größten Firmenübernahmen der modernen Entertainmentbranche.

Ein neuer Bericht, basierend auf einer Meldung bei einer brasilianischen Wettbewerbsbehörde, zeigt, dass der saudische Staatsfonds PIF nach Abschluss der Transaktion 93,4 Prozent von EA besitzen wird.

Der Publisher hatte bereits im September bestätigt, dass er sich mit einem Investorenteam auf einen vollständigen Rückzug von der Börse geeinigt hat, um künftig als privates Unternehmen weitergeführt zu werden.

Der Gesamtwert des Deals beträgt rund fünfundfünfzig Milliarden Dollar und beinhaltet den kompletten Aufkauf aller Aktien des Unternehmens.

Die bisherigen Aktionäre erhalten zweihundertzehn Dollar pro Aktie in bar. Das entspricht einem Aufschlag von fünfundzwanzig Prozent auf den Börsenschlusskurs vom fünfundzwanzigsten September 2025, als die Aktie bei hundertachtundsechzig Dollar notierte.

Neben dem PIF gehören Silver Lake Partners und Affinity Partners zum Investorenkonsortium. Silver Lake soll am Ende einen Anteil von fünfeinhalb Prozent halten, während Affinity Partners auf rund ein Komma eins Prozent kommt.

Schon vor dieser Transaktion hatte der saudische Staatsfonds knapp zehn Prozent von Electronic Arts erworben.

Die beteiligten Unternehmen äußern sich derzeit nicht öffentlich zu den Details der Übernahme, die eines der größten Ereignisse in der Geschichte von EA und der weltweiten Spielindustrie darstellt und erhebliche Auswirkungen auf das internationale Gaming-Umfeld, das Gaming-Ökosystem sowie den globalen Markt für digitale Unterhaltung haben dürfte.

