Electronic Arts: FIFA hält Fußballserie zurück, Ende der Partnerschaft möglich

In Kommentaren, die VGC anonym zur Verfügung gestellt wurden, behauptete Wilson, dass die FIFA EA daran gehindert habe, seine Spiele in Modi jenseits des traditionellen 11 gegen 11 oder in ein „breiteres digitales Ökosystem“ zu erweitern und deutete an, dass der einzige Wert, den EA in einem Nicht-WM-Jahr aus der Lizenz zog, „vier Buchstaben auf der Vorderseite der Schachtel“ zu haben.

EA lehnte es ab, einen Kommentar abzugeben, als sie von VGC vorab über diesen Artikel informiert wurden. Sollten diese Angaben von der anonymen Quelle stimmen, dann hat CEO Andrew Wilson in einer internen Sitzung behauptet, dass die FIFA die Fußballserie zurückhältund allen Mitarbeitern offen dargelegt, warum er glaubt, dass es für das Unternehmen besser wäre, die 30-jährige Zusammenarbeit mit der FIFA zu beenden.