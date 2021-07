Electronic Arts: Hacker wollen Lösegeld erzwingen laut Gerücht

Die Hacker, die 780 GB an EA-Daten gestohlen haben, stellen diese angeblich online, um das Unternehmen zu zwingen, ein Lösegeld zu zahlen, laut einem Bericht von Motherboard.

Es ist nicht klar, wo die Hacker diese gestohlenen Daten veröffentlichen wollen, aber Motherboard berichtet, dass 1,3 GB der insgesamt 780 GB bereits veröffentlicht wurden. Dieser komprimierte Cache enthält angeblich Informationen über EA-Tools und den Origin-Store des Unternehmens.

„Vor ein paar Wochen haben wir eine E-Mail für Lösegeld [sic] an EA geschickt, aber wir haben keine Antwort bekommen, also werden wir die src [Quelle] posten“, schrieben die Hacker in einem Online-Post. „Wenn sie uns nicht kontaktieren oder uns nicht bezahlen, werden wir es weiter posten [sic].“