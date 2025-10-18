Electronic Arts: Gewerkschaft fordert Prüfung der Übernahme

Seit Ende September ist bekannt, dass Electronic Arts durch ein Konsortium, unter anderem bestehend aus Saudi-Arabiens Public Investment Fund (PIF) und der Investmentfirma Affinity Partners zum Preis von 55 Milliarden US-Dollar übernommen werden soll. Die Übernahme soll bis 2027 finalisiert werden.

Nicht sonderlich angetan vom Zustandekommen des Deals ist die Gewerkschaft Communications Workers of America (CWA). In einer Stellungnahme sowie einer frisch gestarteten Petition prangert man an, dass die Mitarbeiter des Unternehmens nicht in die Entscheidung mit einbezogen worden seien.

Die Gewerkschaft befürchtet Entlassungen und fordert die Regulierungsbehörden dazu auf, den Deal genauestens unter die Lupe zu nehmen und sicherzustellen, dass Arbeitsplätze geschützt, kreative Freiheit bewahrt und Rechenschaft gegenüber den Mitarbeitern beibehalten wird:

„EA ist kein Unternehmen in Schwierigkeiten. Mit einem Jahresumsatz von 7,5 Milliarden Dollar und einem Jahresgewinn von 1 Milliarde Dollar ist EA einer der größten Entwickler und Publisher von Videospielen weltweit. Der Erfolg von EA ist ausschließlich den Zehntausenden von EA-Mitarbeitern zu verdanken, deren Kreativität, Kompetenz und Innovationskraft EA überhaupt erst kaufenswert gemacht haben. Doch wir, die Menschen, die durch diese Übernahme gefährdet sind, waren bei den Verhandlungen und Diskussionen über diese Übernahme überhaupt nicht vertreten.“ „Wenn aufgrund dieses Deals Arbeitsplätze verloren gehen oder Studios geschlossen werden, wäre das eine Entscheidung, die getroffen wurde, um die Taschen der Investoren zu füllen – und nicht, um das Unternehmen zu stärken.“ „Jedes Mal, wenn Private-Equity- oder milliardenschwere Investoren ein Studio privatisieren, verlieren die Mitarbeiter an Sichtbarkeit, Transparenz und Macht. Entscheidungen, die unsere Arbeitsplätze, unsere Kunst und unsere Zukunft prägen, werden hinter verschlossenen Türen von Führungskräften getroffen, die noch nie eine Zeile Code geschrieben, Welten erschaffen oder Live-Dienste unterstützt haben. Wir fordern die Regulierungsbehörden und gewählten Vertreter auf, diesen Deal genau zu prüfen und sicherzustellen, dass jeder weitere Schritt Arbeitsplätze schützt, die kreative Freiheit bewahrt und die Entscheidungsfindung gegenüber den Mitarbeitern, die EA erfolgreich machen, rechenschaftspflichtig bleibt.“ „Wir sind uns jedoch auch bewusst, dass Regulierungsbehörden und gewählte Amtsträger allein die Videospielbranche nicht retten können. Das können nur wir selbst. Nur durch Organisation können Arbeitnehmern eine echte Mitsprache garantiert werden, wenn das Eigentum wechselt, und nur so kann sichergestellt werden, dass die Menschen, die Videospiele entwickeln, ein Mitspracherecht bei der Unternehmensführung haben.“