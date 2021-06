Electronic Arts: Hacker stehlen große Mengen an Daten und Quellcode

Autor:, in / Electronic Arts

Der Spielegigant EA hat bestätigt, dass über 780 GB an Daten und unter anderem der Quellcode für FIFA 21 von Hackern gestohlen wurde.

Eine Gruppe von Hackern hat es geschafft, den Spielegiganten Electronic Arts zu hacken und hat jede Menge Daten sowie den Quellcode für FIFA 21 und der Frostbite-Engine. Das zumindest hat Motherboard erfahren.

„Wir haben die volle Fähigkeit, alle EA-Dienste auszunutzen“, behaupteten die Hacker in verschiedenen Beiträgen in Untergrund-Hacking-Foren, auf welche die Quelle Zugriff hat.

In diesen Forenbeiträgen sagten sie außerdem, dass der Quellcode für FIFA 21 sowie der Code für den Matchmaking-Server in ihren Händen wäre. Die Hacker sagten ebenfalls, dass sie den Quellcode und die Tools für die Frostbite-Engine erlangt haben, die eine Reihe von EA-Spielen einschließlich Battlefield antreibt.

Zu den weiteren gestohlenen Informationen gehören proprietäre EA-Frameworks und Software Development Kits (SDKs), Codeschnipsel, die die Entwicklung von Spielen effizienter gestalten können. Insgesamt geben sie an, dass 780 GB an Daten von ihnen in Untergrund-Hacking-Foren zum Verkauf angeboten werden.

EA bestätigte gegenüber Motherboard, dass es eine Datenpanne gab und dass die von den Hackern aufgelisteten Informationen die Daten waren, die gestohlen wurden.