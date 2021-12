Electronic Arts: Harry Potter MMO eingestellt, weil man nicht an Erfolg glaubte

Kim Salzer war von 2000 bis 2003 Director of Product Marketing bei Electronic Arts. Als Gast im Twitch-Interview mit TheRealBrandolorian sprach sie über Spiele, die sie betreute, die aber niemals veröffentlicht wurden.

Wie Salzer verriet, war ein MMO zur Harry-Potter Franchise in Entwicklung. Das Harry Potter MMO war für sie persönlich ein großes Projekt, an dem sie direkt beteiligt war, weil es eben so eine große Marke war.

Wie Salzer weitererzählt, war das MMO eine Online/Offline-Erfahrung, bei der man Kindern sogar Sachen wie Bänder und Preise zugeschickt habe. Man habe für das Spiel Recherche betrieben und gar eine Beta entwickelt.

Von einem Erfolg war man überzeugt, doch Electronic Arts veränderte dich zu dieser Zeit und offenbar glaubten oder wussten sie nicht, ob diese IP länger als ein oder zwei Jahre bestehen würde. Das Projekt wurde daher einegstellt.

EA came ever so close to developing a Harry Potter MMO. But it wasn't meant to be… #harrypotter #ea #mmo #videogame #hogwarts @OrigGamerLife pic.twitter.com/Dbux383HXY

— The Real Brandolorian (@Brandolorian17) December 21, 2021