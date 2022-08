Electronic Arts: Ist hier Need for Speed Unbound im Clip zu sehen?

Ein kurzer Clip im Netz soll das neue Rennspiel Need for Speed Unbound zeigen.

Die Gamescom ist in vollem Gange und ein neues Need for Speed wurde bisher nicht angekündigt.

Dafür mach derzeit ein kurzer Clip im Netz die Runde, der Gameplay aus dem neuen Teil der Reihe zeigen soll, welches wahrscheinlich den Zusatz Unbound tragen wird.

Der Clip ist nur wenige Sekunden lang. Er zeigt das Ende eines Sprungs in einem Bel Air, der gegen ein Monument kracht.

Der Journalist Jeff Grubb sagte kürzlich, dass das neue Need for Speed im November erscheinen sollte, aber wohl um einen Monat nach hinten, also in den Dezember, verschoben wurde. Dadurch hat sich wohl auch die offizielle Ankündigung verzögert haben.