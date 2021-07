Electronic Arts: Keine Ankündigung neuer Star Wars-Spiele vor 2022

Autor:, in / Electronic Arts

Electronic Arts plant nicht, neue Star Wars-Spiele auf seiner EA Play Live-Präsentation in der nächsten Woche zu enthüllen.

„Wir werden bei EA Play Live am 22. Juli keine neuen Star Wars-Spiele zeigen… aber wir alle freuen uns darauf, mit Ihnen im nächsten Jahr zu feiern, wenn wir unsere Vision für die weit, weit entfernte Galaxie teilen!“

EA Play Live wird 40 Minuten dauern und sich auf Titel konzentrieren, die „bald veröffentlicht werden“, darunter Battlefield 2042, Lost in Random und „ein paar andere Spiele“.

Auch BioWare meldete sich und sagt, dass man Mass Effect 4 oder Dragon Age 4 nicht während der EA Play Live-Showcases zeigen wird. Das Studio wird in diesem Jahr eine neue Star Wars: The Old Republic-Erweiterung zum 10-jährigen Jubiläum des MMOs veröffentlichen.

Lucasfilm bestätigte im Januar, dass der Star Wars-Exklusivvertrag mit EA endet, da man sich mit Ubisoft für ein neues Star Wars Open-World-Spiel zusammenschließen würde. Der Star Wars Squadrons-Entwickler Motive arbeitet nach eigenen Angaben an einem neuen Star Wars-Actionspiel und mindestens einem weiteren unangekündigten Projekt.