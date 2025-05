Electronic Arts: Keine Preiserhöhung für Spiele geplant

Autor:, in / Electronic Arts

Trotz steigender Entwicklungskosten und Preisanpassungen bei anderen Publishern plant Electronic Arts (EA) derzeit keine Erhöhung der Preise für seine Spiele.

Finanzvorstand Stuart Canfield erklärte während der Bekanntgabe der Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025, dass das Unternehmen „keine Änderungen in unserer aktuellen Strategie zu diesem Zeitpunkt“ reflektiere.

Diese Aussage deutet darauf hin, dass EA vorerst an den bestehenden Preisstrukturen festhält. Diese Entscheidung erfolgt in einem Kontext, in dem andere große Publisher, wie Sony, Nintendo, Microsoft und Take-Two Interactive, bereits Preiserhöhungen für ihre Titel vorgenommen haben, um den gestiegenen Produktionskosten Rechnung zu tragen.

EA hingegen scheint einen anderen Weg zu verfolgen, möglicherweise um die Zugänglichkeit seiner Spiele für ein breiteres Publikum zu gewährleisten.

Es bleibt abzuwarten, ob EA diese Strategie langfristig beibehalten wird, insbesondere angesichts der dynamischen Entwicklungen in der Spielindustrie und der sich ändernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.