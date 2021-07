Electronic Arts: Keine TV-ähnliche Werbung in Spielen derzeit geplant

Wie wir bereits berichtet haben, hat die Marketingfirma Simulmedia eine PlayerWON genannte Plattform entwickelt. Diese ermöglicht ähnlich wie im mobilen Bereich Werbeeinblendungen in Spiele einzubringen.

Angeblich hat EA bereits einen Deal mit Simulmedia über diese Plattform abgeschlossen. Wie ein Sprecher von EA jetzt in einem Interview gesagt hat, sind diese Berichte falsch.

„Nach unzutreffenden Berichten, die nahelegen, dass wir ‚TV-ähnliche‘ Werbung in unseren Spielen einführen wollen, wollten wir klarstellen, dass In-Game-Werbung für Konsolenspiele nichts ist, was wir derzeit in Betracht ziehen oder für das wir irgendwelche Vereinbarungen unterzeichnet haben“, so EA. „Die Schaffung des bestmöglichen Spielerlebnisses bleibt unser vorrangiger Fokus.“