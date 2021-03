Electronic Arts: Kleines Entwicklerstudio schließt Mega-Deal mit EA ab

Autor:, in / Electronic Arts

Silver Rain Games, ein Entwicklungsstudio, das von dem BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) -nominierten Schauspieler und Produzenten Abubakar Salim mitbegründet wurde, hat einen großen Vertrag mit Electronic Arts EA Originals Label unterzeichnet, das sich der Förderung unabhängiger Studios verschrieben hat.

EA Originals wird die noch unangekündigte Spielreihe des aufstrebenden Studios finanzieren und das Team auf seinem Weg, eine neue Perspektive in die Spiele und die Industrie zu bringen, unterstützen und begleiten.

Das britische Studio wurde im Dezember 2019 von Salim, der für seine Rolle in der HBO-Hitserie Raised by Wolves bekannt ist, zusammen mit Melissa Phillips gegründet, die als Head of Studio fungieren wird und zuvor als BAFTA Games Program Manager gearbeitet hat.

Das Unternehmen wurde mit der Absicht gegründet, zum Nachdenken anregende und innovative Spiele und Inhalte über verschiedene Unterhaltungsmedien hinweg zu entwickeln. Seit der Gründung Ende letzten Jahres ist das Studio schnell auf ca. 20 Mitarbeiter angewachsen, die derzeit alle per Home-Office arbeiten.