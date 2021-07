Electronic Arts: Könnte laut Gerüchten altes Sport-Franchise wiederbeleben

Gerüchten zufolge wird Electronic Arts am 20. Juli eine große Ankündigung machen. Bei dieser bisher nicht bestätigten Ankündigung soll es sich um die Rückkehr eines alten Sport-Franchise handeln. Mögliche Kandidaten könnten demnach Fight Night, NBA Street, NCAA Basketball, NBA Live, SSX Tricky oder Def Jam: Fight for NY sein.

EA Sports is making a huge announcement on July 20th.. they plan on bringing back an old sports franchise!! what should it be? 🤔 pic.twitter.com/cGfTMTgsek

— Saycheese TV 👄🧀 (@SaycheeseDGTL) July 4, 2021