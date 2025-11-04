Electronic Arts: Kreative Kontrolle und Werte sollen erhalten bleiben

Der Videospielentwickler Electronic Arts (EA) hat in einem aktuellen Bericht an die US-Börsenaufsicht SEC versucht, die Sorgen seiner Mitarbeitenden hinsichtlich der geplanten Übernahme durch ein Konsortium unter Beteiligung des saudischen Staatsfonds PIF zu zerstreuen.
In einem von GameFile entdeckten internen FAQ-Dokument geht das Unternehmen auf zentrale Fragen zur Zukunft der Firma und ihrer Spiele ein. Besonders betont EA, dass die grundlegende Ausrichtung des Unternehmens auch nach der Übernahme unverändert bleiben soll.
Die kreative Kontrolle über die Spieleentwicklung werde weiterhin bei EA liegen. Die langjährige Tradition kreativer Freiheit und der Fokus auf die Bedürfnisse der Spielerschaft sollen demnach nicht angetastet werden.
Auch die Unternehmenswerte wie Innovationsgeist, Leidenschaft und Teamarbeit sollen weiterhin das Handeln prägen.
Das Konsortium habe laut EA seine Unterstützung für die bestehende Unternehmenskultur und die Belegschaft zugesichert. Die Investoren seien bereit, in die Mitarbeitenden und die kreative Stärke des Unternehmens zu investieren, um EA langfristig auf globaler Ebene weiterzuentwickeln.
Hinsichtlich der Arbeitsplätze werde es vorerst keine sofortigen Änderungen an Job, Team oder täglicher Arbeit geben; zugleich will das Unternehmen als privates Unternehmen weiter organisch und durch Zukäufe wachsen, auch mit neuer Verschuldung, und plant Investitionen, um die Innovation zu beschleunigen.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kreative Kontrolle und Werte hat EA vor ca. 15 Jahren in irgendeinem Spiel vergessen 😉😛
EA und kreativ? Das passt aber nicht zusammen bzw. ist ein Widerspruch an sich.
Zu 16bit-Zeiten, da waren sie noch kreativ – aber da hatten sie auch noch eine Seele.
„Hinsichtlich der Arbeitsplätze werde es vorerst keine sofortigen Änderungen an Job, Team oder täglicher Arbeit geben“ – vorerst, ein Monat nachdem der Deal durch ist ist dann sicherlich okay.
Auch das mit den Inhalten ist doch Schmu, natürlich wird sich was ändern, alleine schon, wenn man Personen austauscht und die neuen eine andere Vision verfolgen.
Gab direkt nach der Ankündigung der Übernahme schon Änderungen. Viele bekannte Sims 4 CC haben direkt aufgehört fürs EA Creator Network zu arbeiten.
Welche Kreativität?
Als ich kreativ gelesen habe, war es direkt vorbei gewesen für mich 🤪.
Ja dieses „vorerst “ von EA kennt man ja schon 😂 das ist dann ungefähr 4 Wochen.
Liest sich wie ein Märchen 🤪