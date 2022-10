Electronic Arts: MARVEL gibt gleich drei Spiele in Auftrag

Autor:, in / Electronic Arts

Electronic Arts hat heute offiziell verkündet, dass man mit MARVEL an drei neuen Spielen arbeitet. Den Beginn wird das neue IRON MAN-Spiel machen. Das in Zusammenarbeit mit Marvel entwickelte Iron Man-Spiel wird eine originelle Geschichte bieten, die die reiche Geschichte des Charakters aufgreift, die Komplexität, das Charisma und das kreative Genie von Tony Stark widerspiegelt und es den Spielern ermöglicht, sich in die Rolle von Iron Man zu versetzen.

Das Team wird von Olivier Proulx geleitet, der Erfahrung aus früheren Marvel-Titeln wie Marvel’s Guardians of the Galaxy mitbringt. Ian Frazier, Maëlenn Lumineau und JF Poirier gehören zu den engagierten Mitarbeitern des Studios, die mit Leidenschaft an der Entwicklung arbeiten.

„Heute haben wir bekannt gegeben, dass wir mit Marvel langfristig zusammenarbeiten werden, um mindestens drei neue Action-Adventures zu entwickeln, die für Konsolen und PC erhältlich sein werden. Jedes dieser Spiele wird eine eigene, originelle Geschichte im Marvel-Universum erzählen. Der erste Titel, der sich in der Entwicklung befindet, ist ein Einzelspieler-Action-Adventure aus der dritten Person, das von den Motive Studios entwickelt wird: Iron Man.“ „Wir sind seit langem Fans von Marvel und ihrer beeindruckenden Führung, daher ist dies ein bemerkenswerter Moment sowohl für unsere Entwickler als auch für unsere Spieler und Fans“, so Laura Miele, COO bei EA. „Wir freuen uns darauf, Marvel in der EA-Familie der Entwickler willkommen zu heißen und wissen, dass diese Zusammenarbeit außergewöhnliche Erlebnisse für unsere Spieler hervorbringen wird. Wir können es kaum erwarten, die Reaktionen der Spieler zu sehen, wenn sie sich als Iron Man verkleiden und die außergewöhnlichen Dinge tun, für die dieser Superheld bekannt ist.“ „Bei Marvel streben wir danach, erstklassige Teams zu finden, die unsere Charaktere auf eine Art und Weise auf Heldenreisen mitnehmen können, wie sie es noch nie zuvor getan haben, und die Zusammenarbeit mit Electronic Arts wird uns dabei helfen, dies zu erreichen“, so Jay Ong, Executive Vice President bei Marvel Games. „Wir sind stolz darauf, mit Entwicklern enthusiastisch und kreativ zusammenzuarbeiten, damit sie die Freiheit haben, etwas wirklich Einzigartiges und Bemerkenswertes zu schaffen. Das Team von Motive hat mit seinem Iron Man-Videospiel den Anfang gemacht, und wir können es kaum erwarten, dass die Spieler in naher Zukunft mehr erfahren.“