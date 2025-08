Electronic Arts: Mehrere unangekündigte Disney-Spiele neben Star Wars Jedi 3 und Iron Man in Entwicklung

Nach der Einstellung des geplanten Black Panther-Spiels im Mai hat EA Entertainment-Präsidentin Laura Miele erstmals einen tieferen Einblick in die laufenden Lizenzprojekte mit Disney und Marvel gegeben.

Neben dem bereits bestätigten Star Wars Jedi 3 von Respawn Entertainment und dem ebenfalls angekündigten Marvel Iron Man-Spiel arbeitet EA an mehreren bislang unangekündigten Titeln, die ebenfalls auf bekannten Disney-Marken basieren sollen.

Zur aktuellen Lizenz-Strategie gehören darüber hinaus das beliebte Mobile-Spiel Star Wars: Galaxy of Heroes sowie das PC-MMORPG Star Wars: The Old Republic, das weiterhin betreut wird.

Laut Miele geht es EA derzeit vorwiegend darum, eine Balance zwischen eigenen Marken und Lizenzproduktionen zu finden.

Die Investitionen in Spiele wie The Sims, Apex Legends, Battlefield und Skate sollen langfristig stabile Online-Communitys sichern. Gleichzeitig sieht das Unternehmen das Action-RPG-Genre – insbesondere mit bekannten Disney- und Marvel-Lizenzen – als starken Wachstumsbereich, in dem EA sich weiterhin engagieren will.

Konkrete Details zu den neuen, unangekündigten Projekten wurden noch nicht genannt, doch die Aussage macht deutlich, dass EA seine Partnerschaft mit Disney trotz Rückschlägen weiter ausbaut und langfristig plant.