Electronic Arts: Mitarbeiter nutzen KI für fast alles – Gerücht

Laut einem Bericht von Business Insider werden die Beschäftigten bei Electronic Arts verstärkt dazu angehalten, Künstliche Intelligenz in nahezu allen Arbeitsbereichen einzusetzen.
Bereits seit rund einem Jahr – also deutlich vor der kürzlich bekanntgegebenen Übernahme durch ein Investorenkonsortium – fordert das Management den Einsatz von KI-Technologien, etwa zur Programmierung, für die Entwicklung von Konzeptgrafiken oder zur Unterstützung bei Führungsaufgaben.
Zur Umsetzung dieser Strategie müssen die Mitarbeitenden an speziellen Schulungen teilnehmen, in denen sie lernen, wie KI-gestützte Werkzeuge ihre Produktivität steigern und als kreative Impulsgeber dienen können.
Wie es im Bericht heißt, soll ein internes Tool namens ReefGPT ebenfalls dabei helfen, doch laut Aussagen einiger Angestellter produziert es häufig fehlerhaften Code oder ungenaue Ergebnisse, die anschließend aufwendig korrigiert werden müssen – was den versprochenen Effizienzgewinn infrage stellt.
Ein ehemaliger Mitarbeiter von Respawn Entertainment, der Anfang des Jahres entlassen wurde, vermutet, dass der zunehmende Einsatz von KI-Technologien der Hauptgrund für seine Kündigung war. Er war Teil des QA-Teams und glaubt, dass KI-gestützte Tools mittlerweile in der Lage sind, das Feedback von Spieletestern automatisch zu analysieren und zusammenzufassen – eine Aufgabe, die zuvor von Menschen übernommen wurde.
Nach der Übernahme von Electronic Arts durch ein Investorenkonsortium wurde schnell vermutet, dass das Unternehmen verstärkt auf Künstliche Intelligenz setzen will, um seine Produktionsabläufe zu optimieren – insbesondere in der Spieleentwicklung.
KI-Tools sollen künftig zentrale Aufgaben übernehmen, von der Datenanalyse bis hin zu kreativen Prozessen. Diese technologische Umstellung könnte erhebliche Folgen für die Belegschaft haben, da durch die Automatisierung von Tätigkeiten vor allem in wissensintensiven Bereichen Arbeitsplätze gefährdet sind.
Wird sicher noch mehr Bereiche betreffen, die Zeit wird es zeigen, das Potenzial der KI ist gigantisch.
Skynet ist wirklich die Zukunft.
Gerade beim Bigfixing dürfte es Gold wert sein.
KI bedeutet ja nicht „Macht alles alleine“ – es ist nur eine Algorithmensammlung. Die werden schon immer benutzt.
Würde die Zustände von manchen Spielen erklären.
Na da werden wohl bald wie bei King sich ihren eigenen Arbeitsplatz abschaffen.
Leider werden da in Zukunft noch mehr Köpfe rollen in den ganzen Firmen und Studios 😵. KI wird immer häufiger eingesetzt.
Ich bin jetzt mal böse und sage: Leute, die durch KI ersetzt werden können, sollte man entlassen. Normalerweise kann man einen qualifizierten Mitarbeiter nicht einfach durch KI ersetzen.
Das EA KI-Tools nutzt ist kaum verwunderlich. In den richtigen Händen, erleichtert es die Arbeit einfach.
Und woher weißt du auf welchem Stand die KI wirklich ist ?
Ich wäre mit solchen Aussagen eher vorsichtig, es könnte in Zukunft noch zu einigen Überraschungen kommen.
Bin ich ganz bei dir, wobei man etwas stärker differenzieren muss. Wenn KI einen Fließbandarbeiter ablösen kann: sofort! Einen qualifizierten Mitarbeiter wird KI nicht komplett ersetzen, eher die Anzahl der benötigten reduzieren, weil Effizienz zunimmt. KI wird bei qualifizierten Arbeiten ein Tool sein und kein neuer Mitarbeiter. Zumindest vorerst.
Kritisch ist KI aber im kreativen Prozess zu sehen. Games wie Psychonauts, mit deren einzigartigen Design würden dadurch aussterben.
KI soll auch bei mir in der Firma eingesetzt werden, ich bleibe skeptisch
Unterstützend finde ich KI gar nicht so verkehrt, auch wenn wie der Text es betont, KI nicht perfekt ist und auch gern Fehler produziert.
Nutze Copilot fast täglich und er hat mir schon in vielen Bereichen geholfen, von denen ich so gar keine Ahnung habe. Aber man kann auch nicht blind alles glauben und muss vieles gegenchecken.
Manchmal gibt’s auch so Tage da hat man das Gefühl, dass das Programm immer dümmer wird und nur noch Murks erzählt.