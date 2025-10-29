Electronic Arts: Mitarbeiter nutzen KI für fast alles – Gerücht

Schon seit einem Jahr sollen Führungskräfte ihre Mitarbeiter gebeten haben, KI-Tools für fast alles einzusetzen.

Laut einem Bericht von Business Insider werden die Beschäftigten bei Electronic Arts verstärkt dazu angehalten, Künstliche Intelligenz in nahezu allen Arbeitsbereichen einzusetzen.

Bereits seit rund einem Jahr – also deutlich vor der kürzlich bekanntgegebenen Übernahme durch ein Investorenkonsortium – fordert das Management den Einsatz von KI-Technologien, etwa zur Programmierung, für die Entwicklung von Konzeptgrafiken oder zur Unterstützung bei Führungsaufgaben.

Zur Umsetzung dieser Strategie müssen die Mitarbeitenden an speziellen Schulungen teilnehmen, in denen sie lernen, wie KI-gestützte Werkzeuge ihre Produktivität steigern und als kreative Impulsgeber dienen können.

Wie es im Bericht heißt, soll ein internes Tool namens ReefGPT ebenfalls dabei helfen, doch laut Aussagen einiger Angestellter produziert es häufig fehlerhaften Code oder ungenaue Ergebnisse, die anschließend aufwendig korrigiert werden müssen – was den versprochenen Effizienzgewinn infrage stellt.

Ein ehemaliger Mitarbeiter von Respawn Entertainment, der Anfang des Jahres entlassen wurde, vermutet, dass der zunehmende Einsatz von KI-Technologien der Hauptgrund für seine Kündigung war. Er war Teil des QA-Teams und glaubt, dass KI-gestützte Tools mittlerweile in der Lage sind, das Feedback von Spieletestern automatisch zu analysieren und zusammenzufassen – eine Aufgabe, die zuvor von Menschen übernommen wurde.

Nach der Übernahme von Electronic Arts durch ein Investorenkonsortium wurde schnell vermutet, dass das Unternehmen verstärkt auf Künstliche Intelligenz setzen will, um seine Produktionsabläufe zu optimieren – insbesondere in der Spieleentwicklung.

KI-Tools sollen künftig zentrale Aufgaben übernehmen, von der Datenanalyse bis hin zu kreativen Prozessen. Diese technologische Umstellung könnte erhebliche Folgen für die Belegschaft haben, da durch die Automatisierung von Tätigkeiten vor allem in wissensintensiven Bereichen Arbeitsplätze gefährdet sind.