Electronic Arts: Neben Black Panther könnte auch ein Iron Man-Spiel in Entwicklung sein

Electronic Arts arbeitet angeblich an einem Einzelspieler-Spiel mit Marvel-Lizenz, in dem Spieler der neue Black Panther werden. Wir hatten darüber in der letzten Woche berichtet.

Dieselbe Quelle behauptet nun, dass es nicht das einzige Marvel-Spiel sei, das von Electronic Arts entwickelt wird.

Der Spielejournalist Jeff Grubb sprach in einem Stream Twitch-Stream über kommende Spiele des Publishers EA und führte dabei noch ein zusätzliches Einzelspieler-Spiel mit Marvel-Lizenz an. Welcher Superheld oder welche Superheldin in dem Spiel die Hauptrolle mimt, sagte Grubb allerdings nicht.

Insider Tom Henderson reagierte auf Grubbs Behauptung und sagte, er habe einige Gerüchte dazu gehört und dass es sich um ein Spiel mit Iron Man handeln soll. Für einen konkreten Bericht fehlen ihm aber handfeste Informationen. Derzeit sollte man Iron Man als Gerücht einstufen.