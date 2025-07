Electronic Arts: Need for Speed-Reihe auf Eis gelegt – Bericht

Einem neuen Bericht zufolge hat Electronic Arts die Need for Speed-Reihe für unbestimmte Zeit auf Eis gelegt.

Obwohl die Glanzzeiten mit Fan-Favoriten wie Need for Speed: Underground (2003) oder Need for Speed: Most Wanted (2005) weit zurückliegen, erschienen auch in den vergangenen Jahren regelmäßig neue Ableger der Arcade-Rennspielreihe.

Einem neuen Bericht zufolge könnte damit nun Schluss sein und Electronic Arts sich dazu entschieden haben, die Need for Speed-Marke auf unbestimmte Zeit ruhen zu lassen.

In einem Instagram-Post gibt Speedhunters-Miarbeiter Matthew Everingham die Einstellung der auf Fahrzeugkultur spezialisierten Seite bekannt. Electronic Arts habe sich entschieden, Need for Speed einzustellen, was gleichzeitig den Rückzug der Finanzierung der Seite bedeute:

„Speedhunters ist auf Eis gelegt. EA hat Need For Speed eingestellt, und das bedeutet, dass es keine weitere Finanzierung für die Seite gibt. Ich bin dankbar für alles – die Reisen, die Geschichten, die lebenslangen Freundschaften. Ich schieße weiterhin Fotos, ändere aber meinen Ansatz hin zu mehr Videos.“