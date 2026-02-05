Electronic Arts: Nettogewinn fällt drastisch im dritten Quartal

Image: - - - - / Depositphotos

Battlefield 6 sorgt für Rekordwerte, während ein milliardenschwerer Übernahmedeal den Publisher in eine Übergangsphase führt.

Electronic Arts meldet vorläufige Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal und verzeichnet einen deutlichen Anstieg der Net Bookings auf über drei Milliarden Dollar.

Der starke Schub folgt auf den erfolgreichen Start von Battlefield 6, das sich im US‑Markt als meistverkauftes Spiel des Jahres 2025 durchsetzen konnte. Gleichzeitig fällt der Nettogewinn jedoch drastisch auf 88 Millionen Dollar, nachdem im Vorjahr noch 293 Millionen Dollar erreicht wurden.

Für die drei Monate bis zum 30. Dezember 2025 weist der Publisher einen Umsatz von 1,9 Milliarden Dollar aus, was einem leichten Plus entspricht. Die Net Bookings steigen um 38 Prozent, während der Rückgang beim Nettoergebnis die wirtschaftliche Spannung des Quartals verdeutlicht.

Battlefield 6 setzt neue Engagement‑Rekorde innerhalb der Reihe und bleibt der wichtigste Wachstumstreiber des Zeitraums.

Auch EA Sports FC entwickelt sich weiter positiv, da die Net Bookings im hohen einstelligen Prozentbereich zulegen. Die Stärke von Ultimate Team und FC Mobile trägt maßgeblich zu diesem Ergebnis bei. Apex Legends verzeichnet ebenfalls ein zweistelliges Wachstum bei den Net Bookings, ausgelöst durch neue Features und Events, die das Live‑Service‑Modell weiter stützen.

Wie bereits im vorherigen Quartal angekündigt, verzichtet Electronic Arts inzwischen auf Earnings Calls und gibt keine Prognosen mehr ab. Hintergrund ist der geplante 55‑Milliarden‑Dollar‑Deal, bei dem ein Investorenkonsortium aus dem Public Investment Fund, Silver Lake und Affinity Partners das Unternehmen übernehmen will.

Die Transaktion soll im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 abgeschlossen werden, vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen.

US‑Abgeordnete fordern die Federal Trade Commission dazu auf, die Übernahme genau zu prüfen. In ihrem Schreiben warnen sie vor möglichen negativen Auswirkungen auf Beschäftigte und betonen, dass angesichts der Größe des Deals und der bestehenden Marktstellung von Electronic Arts eine sorgfältige Untersuchung notwendig sei.