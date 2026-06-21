Electronic Arts: Neue Advertising-Plattform bringt Echtzeit-Werbung direkt ins Gameplay

Electronic Arts hat mit EA Advertising eine neue Plattform vorgestellt, die Werbekunden deutlich tiefere Integrationen in Videospielwelten ermöglichen soll. Ziel ist es, Marken stärker direkt in Gameplay-Erlebnisse einzubinden und dabei gleichzeitig neue Werbe- und Analysemöglichkeiten zu schaffen.

Laut EA sollen Marken künftig in Echtzeit in Spiele integriert werden können – etwa über Stadionwerbung, Scoreboards oder andere digitale Anzeigenflächen. Diese Inhalte können dynamisch angepasst und auf Basis von Spielerinteraktionen optimiert werden. Die Auswertung erfolgt dabei über aggregierte Nutzerdaten.

Darüber hinaus bietet EA sogenannte „Gameplay-Integrationen“ an, bei denen Marken nicht nur als klassische Werbung auftreten, sondern in Form von Herausforderungen, Belohnungszielen oder speziellen In-Game-Inhalten eingebunden werden. Auch Ultimate-Team-ähnliche Modi sowie EA-Sports-Titel sollen verstärkt entsprechende Werbeformen enthalten.

Ein zentraler Bestandteil der neuen Plattform ist ein proprietärer Ad-Server sowie ein SDK, das direkt in die Frostbite-Engine integriert wurde. Laut EA soll dies eine „datenschutzkonforme“ Zusammenarbeit mit Werbepartnern ermöglichen und gleichzeitig detaillierte Einblicke in Kampagnenleistungen liefern.

Bereits jetzt arbeitet EA mit mehreren Partnern im Rahmen eines eigenen Programms zusammen. Dazu gehören unter anderem Visa, das in EA Sports FC und College Football immersive Erlebnisse unterstützt, sowie Lowe’s, Red Bull, Xfinity, Peacock und Mountain Dew. Diese Kooperationen reichen von In-Game-Challenges über Branding in Stadionumgebungen bis hin zu vollständig spielbaren Sonderinhalten.

EA betont, dass diese Integrationen darauf ausgelegt seien, die Spielerfahrung nicht zu stören, sondern sie zu erweitern. Gleichzeitig sollen Marken auf neue Weise mit Spielern interagieren können, etwa durch Belohnungen oder thematisch eingebettete Inhalte innerhalb der Spielwelt.

Mit EA Advertising positioniert sich der Publisher damit noch stärker als Plattformbetreiber, der Spiele nicht nur als Produkte, sondern zunehmend als dynamische Werbe- und Erlebnisräume versteht.