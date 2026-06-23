Electronic Arts: Neue Entlassungsrunde trifft Support, IT und Recruiting – Bericht

Bei Electronic Arts kommt es Berichten zufolge zu einer weiteren Entlassungsrunde, die mehrere Unternehmensbereiche betrifft.

Bei Electronic Arts ist es offenbar erneut zu Entlassungen gekommen. Laut einem Bericht von Kotaku betreffen die aktuellen Maßnahmen mehrere Unternehmensbereiche, darunter Recruiting, Kundensupport, Trust & Safety sowie IT.

Die genaue Zahl der betroffenen Mitarbeiter ist bislang nicht bekannt. Kotaku beruft sich auf mehrere Quellen aus dem Unternehmen sowie auf öffentliche Beiträge von Mitarbeitern, die ihren Arbeitsplatz verloren haben. Demnach wurden Stellen sowohl in den USA als auch am Standort Hyderabad in Indien gestrichen. Einige der betroffenen Beschäftigten sollen bereits seit mehr als zehn Jahren für EA tätig gewesen sein.

Ein internes Schreiben an das Fan-Care-Team, das Kotaku vorliegt, verweist auf eine Anpassung der Unternehmensstrukturen. Darin heißt es sinngemäß, dass Electronic Arts seine Arbeitsweise weiterentwickeln wolle, um den sich verändernden Bedürfnissen der Spieler besser gerecht zu werden. In diesem Zusammenhang würden Rollen verändert, neue Positionen geschaffen und Aufgaben teilweise an andere Teams, Standorte oder externe Dienstleister übertragen.

Die aktuellen Entlassungen setzen eine Entwicklung fort, die das Unternehmen bereits seit mehreren Jahren begleitet. In den vergangenen Jahren kam es wiederholt zu Stellenstreichungen in unterschiedlichen Studios und Unternehmensbereichen.

Zu den bekanntesten Maßnahmen gehörten die Entlassung von mehr als 200 Apex-Legends-Testern im Jahr 2023, weitere Kürzungen bei Codemasters sowie ein größerer Stellenabbau mit fast 800 betroffenen Mitarbeitern. Auch BioWare, Respawn Entertainment und weitere Teams waren in den Folgejahren von Entlassungen betroffen.

Bereits 2026 wurden zudem Entwickler entlassen, die an Skate sowie Battlefield 6 gearbeitet hatten. Dies geschah trotz des kommerziellen Erfolgs von Battlefield 6, das sich in den USA zum meistverkauften Premium-Spiel des Jahres 2025 entwickelt hatte.

Electronic Arts selbst hat sich zu Umfang und Hintergründen der aktuellen Maßnahmen bislang nicht offiziell geäußert.

Nach den zuletzt veröffentlichten Geschäftszahlen erzielte EA im Geschäftsjahr bis zum 31. März 2026 einen Nettoumsatz von 7,5 Milliarden US-Dollar und verzeichnete damit ein Wachstum von einem Prozent gegenüber dem Vorjahr.