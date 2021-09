Electronic Arts: Neuer Entwickler könnte Neon Black Studios heißen

Autor:, in / Electronic Arts

Eine Trademark, die Electronic Arts im letzten Monat sowohl beim US-Patent- und Markenamt als auch beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum eingereicht hat, könnte darauf hindeuten dass der neue Open-World-Entwickler „Neon Black Studios“ heißen könnte.

Die Einträge, die sich auf „Design und Entwicklung von interaktiver, Computer-, Video- und elektronischer Spielesoftware“ beziehen, sind auf den Hauptsitz von EA in Redwood City, Kalifornien, eingetragen.

Die Bezeichnung steht möglicherweise im Zusammenhang mit dem noch unbenannten EA-Studio, das vom ehemaligen Vizepräsidenten und Studioleiter von Monolith Productions, Kevin Stephens, gegründet wurde.

Das neue Studio wurde im Mai angekündigt und EA bestätigte, dass es an einem „Open-World-Action-Adventure-Spiel“ arbeiten würde. Stephens kennt das Genre gut, da er während der Entwicklung von Mittelerde: Schatten von Mordor und Schatten des Krieges dabei war.

Samantha Ryan, General Manager von EA, die in den 90er Jahren Präsidentin von Monolith war, wollte nicht sagen, ob das neue Studio an einer eigenen IP oder an bestehenden Marken arbeiten würde.

„Wir sind noch dabei, eine Menge grundlegender Fragen zu klären. Wie groß? Welche Spiele? Wie schnell soll es wachsen? Kevin Stephens und ich wissen beide, wie wichtig es ist, das Fundament eines jeden Studios richtig zu legen, und er wird sich Zeit nehmen, um das alles herauszufinden. Wenn man überstürzt handelt, hat man keine Zeit, sich Gedanken zu machen. Warum überstürzen?“