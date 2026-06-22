Electronic Arts: „Nur der Anfang?“ EA soll laut Berichten unzählige Mitarbeiter entlassen

Vor dem Sturm: EA steht laut Berichten vor möglichen tiefgreifenden Einschnitten.

Bei Electronic Arts kursieren derzeit neue Berichte über mögliche erste Entlassungen in mehreren Unternehmensbereichen.

Auslöser sind Aussagen des Branchenanalysten Destin Legarie, der sich auf interne Quellen beruft.

Demnach soll es bereits erste Mitteilungen an betroffene Mitarbeiter gegeben haben.

Die aktuellen Maßnahmen sollen zwar noch vergleichsweise begrenzt sein, könnten laut den Berichten jedoch nur den Auftakt einer größeren Umstrukturierung darstellen, die verschiedene Abteilungen innerhalb des Unternehmens betreffen könnte.

Parallel dazu wird in der Branche über eine mögliche breitere Entlassungswelle diskutiert. Mehrere Stimmen aus der Industrie gehen davon aus, dass in den kommenden Wochen weitere Studios und Publisher von Einschnitten betroffen sein könnten.

EA selbst steht zusätzlich im Fokus, da das Unternehmen sich derzeit in einem laufenden Übernahmeprozess durch ein Investorenkonsortium befindet. Analysten sehen darin einen möglichen Faktor für interne Umstrukturierungen, konkrete offizielle Bestätigungen zu den aktuellen Berichten gibt es jedoch nicht.

Auch andere große Publisher und Studios werden in diesem Zusammenhang genannt, allerdings handelt es sich dabei ebenfalls um unbestätigte Einschätzungen und Spekulationen aus der Branche.