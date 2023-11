Electronic Arts: Patent ermöglicht eigene Stimme für Spielfiguren

Autor:, in / Electronic Arts

Electronic Arts hat ein neues Patent eingereicht. Dieses Patent soll es Spielern ermöglichen, virtuellen Spielfiguren in einem Videospiel ihre eigene Stimme zu verleihen.

Um das umzusetzen sollen die Spieler Texte nachsprechen und so Proben ihrer Stimme einreichen. Dieses Soundprofil könnte dann dazu genutzt werden, um die Stimme einer bestimmten Spielfigur zu verändern und an den eigenen Tonfall anzupassen.

Das Patent mit dem Namen „Generierung von Sprache eines Videospiels mit der Stimme eines Spielers“ wurde schon im Jahr 2020 eingereicht, aber erst letzten Monat veröffentlicht, wie VeryAli Gaming entdeckt hat.

Der von EA genutzte Sprachkonverter soll dabei nur einige wenige Minuten von Sprachboten benötigen, um dann daraus die richtige Tonlage zu finden, die dem der Stimme des Spielers entsprechen soll.

Und wenn ein Patent wie immer auch nicht bedeutet, dass es jemals in einem Videospiel zum Tragen kommt, so ist die Idee dahinter schon sehr interessant, oder was meint ihr?