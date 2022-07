Electronic Arts: Peinlicher Tweet zieht den Zorn der Fans auf sich

Autor:, in / Electronic Arts

Electronic Arts hat sich mit einem Tweet keinen Gefallen getan und folgenden Spruch an alle treuen Fans und die gesamte Spielergemeinschaft abgelassen:

„Sie sind eine 10, aber sie spielen nur gerne Einzelspieler-Spiele!“

Hier scheint EA auf die Kritik von Battlefield 2042 mit einem „Spruch“ eingehen zu wollen. Selbst Vince Zampella, Head of Respawn Entertainment, kann sich da nur mit der Hand vor das Gesicht klatschen:

Egal, was sich EA dabei gedacht hat, bei der Spielergemeinde kommt dieser Tweet gar nicht gut an und es hagelt Kritik in den Antworten.

Hier ein paar Auszüge aus den über 600 Reaktionen:

Jacksepticeye: „Sie sind eine 10, aber dachten, dieser Tweet sei eine gute Idee.“ NotHeyIExist: „Heiliger Strohsack, ganz furchtbare Aktion!“ MrRiceGuy2 : „Jedi Survivor, Dragon Age, Mass Effect 4, Dead Space Remake…. Was für ein Schlag ins Gesicht für ihre eigenen Teams.“

In einem weiteren Tweet hat EA dann wenige Stunden noch einmal versucht, die Kurve zu bekommen und folgenden Spruch abgefeuert:

„Braten wohlverdient. Wir nehmen dieses L, weil das Spielen von Einzelspieler-Spielen sie tatsächlich zu einer 11 macht.“