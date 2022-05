Electronic Arts: Project CARS 4, F1 23 und vier weitere Rennspiele sollen in Arbeit sein

Bei Electronic Arts gibt man in Sachen Rennspiele richtig Vollgas. Einem Bericht von Tom Henderson auf Executer zufolge befinden sich sechs Spiele aus dem Genre durch den Publisher in Entwicklung.

So haben sich Codemasters Cheshire und Criterion Games zusammengetan, um am nächsten Need for Speed und der Franchise im Allgemeinen zu arbeiten. Dazu zählt auch ein Need for Speed für Mobilgeräte, bei dem es sich um ein Open World-Rennspiel handeln soll.

Das Studio von Codemasters Birmingham hingegen kümmert sich um die Formel Eins. Doch soll bei Codemasters nicht nur das jüngst angekündigte F1 22 in Entwicklung sein, sondern auch schon der Nachfolger F1 23 ist schon länger in Arbeit. Letzteres soll ein wahres Next-Gen-Spiel mit einem Upgrade der Engine werden. Eine Einführung von „F1 World“ soll in F1 23 das diesjährige „F1 Life“ ergänzen, womöglich sogar mit Privatjets.

Slightly Mad Studios arbeitet derzeit an Project CARS 4. Mit diesem Teil will man zurück zu seinen Hardcore-Wurzeln als Rennsimulation. Die Entwicklung soll gut vorangehen.

Auch ein weiterer Teil zum WRC-Rennsport ist laut Bericht in der Mache. Das nächste World Rallye Championship soll zwischen von 2023 an bis 2027 jährlich für Konsolen und PC erscheinen. Angeblich wird nun die Unreal Engine verwendet. Außerdem sollen Vorbereitungen für einen mobilen Ableger laufen.