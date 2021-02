Electronic Arts: Projekt Gaia nach sechs Jahren eingestellt

Unter der Leitung von Jade Raymond wurde 2015 EA Motive gegründet. Das Entwicklerstudio war für Star Wars Squadrons verantwortlich und sollte darüber hinaus auch eine neue IP entwickeln.

Mit Gaia hat man auch sechs Jahre lang an einer neuen IP gearbeitet. Eine offizielle Ankündigung zu Gaia erfolgte zwar nie. In einem Showcase Video von EA sah man im letzten Jahr, woran Motive arbeitete. Wir haben das Video unten eingebettet.

Wie Jason Schreier von Bloomberg jetzt berichtet, soll Gaia, dass im Video als hochambitioniert und innovativ beschrieben wurde, nun nach sechs Jahren von Electronic Arts eingestampft worden sein.

Daniel Ahmad beschrieb Gaia als Actionspiel im Stil eines Assassin’s Creed.

