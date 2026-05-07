Electronic Arts: Rekordquartal dank Battlefield 6

Electronic Arts hat die vorläufigen Geschäftszahlen für das vierte Quartal sowie das komplette Geschäftsjahr zum 31. März 2026 veröffentlicht und dabei ein gemischtes, insgesamt aber starkes Ergebnis gemeldet, das maßgeblich durch den Erfolg von Battlefield 6 geprägt ist.

Im vierten Quartal erzielte EA einen Nettoumsatz von 2,1 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn stieg im gleichen Zeitraum deutlich um 81,5 Prozent auf 461 Millionen US-Dollar. Die Net Bookings lagen bei 1,86 Milliarden US-Dollar, ebenfalls mit einem Plus von 3,6 Prozent.

Für das gesamte Geschäftsjahr meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 7,53 Milliarden US-Dollar, was einem leichten Wachstum von 1 Prozent entspricht. Gleichzeitig sank der Jahresgewinn jedoch um 20,9 Prozent auf 887 Millionen US-Dollar. Die Net Bookings stiegen hingegen um 9 Prozent auf insgesamt 8,03 Milliarden US-Dollar.

Als zentralen Wachstumstreiber hebt EA den Launch von Battlefield 6 hervor. Der Titel wird als erfolgreichster Ableger der Reihe innerhalb eines Geschäftsjahres beschrieben und habe mehrere Rekorde innerhalb der Franchise aufgestellt.

Auch das Segment Global Football entwickelte sich positiv. Die Net Bookings stiegen im mittleren einstelligen Prozentbereich, unterstützt durch Wachstum in EA Sports FC 26, FC Online und FC Mobile.

Im Live-Service-Bereich konnte insbesondere Apex Legends im vierten Quartal sein stärkstes Ergebnis des Geschäftsjahres erzielen. Für das Gesamtjahr verzeichnete der Titel ein zweistelliges Wachstum bei den Net Bookings.

EA-CEO Andrew Wilson verwies in seiner Stellungnahme auf die erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie und den starken Beitrag der Teams. Gleichzeitig sprach er von Fortschritten bei finanziellen und regulatorischen Prozessen rund um eine geplante Übernahme.

Diese Übernahme, die von den Aktionären bereits unterstützt wurde, soll ein Volumen von rund 55 Milliarden US-Dollar umfassen. Laut aktuellen Planungen könnte nach Abschluss Saudi-Arabiens Public Investment Fund einen Anteil von über 93,4 Prozent an Electronic Arts halten.