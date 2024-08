Electronic Arts: SAG-AFTRA Streik ohne wesentliche Auswirkungen

Seit dem 26. Juli befindet sich die Gewerkschaft amerikanischer Schauspieler im Streik. Hauptgrund sind mangelhafte Schutzmaßnahmen für Mitglieder bezüglich bei der Nutzung von KI.

Durch den Streik können Videospielentwickler und weniger auf gewerkschaftlich organisierte Schauspieler für ihre Spiele zurückgreifen. Das betrifft vor allem die Bereiche Motion Capture und Sprachaufnahmen.

Der Streik der SAG-AFTRA habe kurzfristig aber keine Auswirkungen, sagte Andrew Wilson, CEO von Electronic Arts in einer Q&A-Runde im Anschluss des Finanzanrufs für das erste Quartal 2025.

„Lassen Sie mich zunächst sagen, dass wir unsere Talente und Schauspieler sehr schätzen, die ein wichtiger Teil unserer Arbeit sind, um die unglaublichen Unterhaltungserlebnisse zu liefern, die unsere Spieler auf der ganzen Welt genießen“, so Wilson.

„Dies ist keine EA-spezifische Situation, sondern eine branchenspezifische Situation, und wir arbeiten mit Hochdruck daran, am Verhandlungstisch zu verhandeln. Was unsere Produkte betrifft, so ist der Streik auf Spiele beschränkt, die nach September 2023 in Produktion gehen, einschließlich der Spiele im Live-Service.“

„Wir erwarten also keine kurzfristige Unterbrechung bei den Spielen, die wir in der Entwicklung haben, oder bei den Live-Diensten, die wir derzeit anbieten.“

„Wir sind jedoch entschlossen, weiterhin in gutem Glauben zu verhandeln, und hoffen, dass die Parteien unsere Probleme am Verhandlungstisch rasch lösen können. Aber wir erwarten keine nennenswerten kurzfristigen Auswirkungen bei EA.“