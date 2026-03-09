Electronic Arts: Trotz Mega-Erfolg: EA entlässt Mitarbeiter in allen Battlefield-Studios

EA hat nach dem rekordverdächtigen Launch von Battlefield 6, dem meistverkauften Spiel des Jahres 2025 in den USA, überraschend Mitarbeiter in mehreren Battlefield‑Studios entlassen. Betroffen sind unter anderem Criterion, DICE, Ripple Effect und Motive Studios.
„Realignment“ trotz Live‑Service‑Erfolg
Laut internen Mitteilungen sollen die Entlassungen Teil eines „Realignments“ innerhalb der Battlefield‑Organisation sein. Die Teams arbeiten weiterhin am laufenden Live‑Service‑Support von Battlefield 6, doch offenbar wurden verschiedene Rollen und Abteilungen neu strukturiert.
Alle vier Studios bleiben bestehen, allerdings scheinen die Kürzungen mehrere Teams und Standorte zu betreffen. Wie viele Mitarbeiter genau betroffen sind, ist nicht bekannt.
EA‑Statement: Fokus auf Community und Franchise
Auf Nachfrage von IGN erklärte ein EA‑Sprecher, man habe „gezielte Veränderungen“ vorgenommen, um die Teams stärker auf die Bedürfnisse der Community auszurichten. Battlefield bleibe eine der wichtigsten Marken des Unternehmens, und man investiere weiterhin in die Reihe – basierend auf Spielerfeedback und Erkenntnissen aus Battlefield Labs.
Ein ungewöhnlicher Schritt nach einem Rekordjahr
Die Entlassungen wirken besonders überraschend, da Battlefield 6 nicht nur stark gestartet ist, sondern auch langfristig erfolgreich läuft. Der Titel dominiert weiterhin die Verkaufscharts und profitiert von einem aktiven Live‑Service.
Highlights im Überblick
- Entlassungen bei Criterion, DICE, Ripple Effect und Motive
- Trotz Rekord‑Launch von Battlefield 6
- EA spricht von „Realignment“
- Fokus auf Community‑Feedback und Live‑Service
- Unbekannte Anzahl betroffener Mitarbeiter
Die Situation sorgt in der Community für Diskussionen, da Erfolg und Personalabbau selten zusammenpassen. Wie bewertet ihr diesen Schritt von EA?
Alles Studios die früher mal tolle Erfolge gefeiert haben
Sympathisch….
Ich fürchte, so ein Erfolg reicht heute nicht mehr. Die Online-Zahlen müssen auch langfristig oben sein, Microtransactions…
Das sind doch momentan bestimmt alles KI-bedingte Entlassungen.
Scheinbar nicht der grosse Erfolg den sie geplannt hatten
Für mich ist da nichts ungewöhnlich. Es wird gespart wo es nur geht.
Und die Zahl ist bestimmt auch nicht unbekannt.
Die wissen ganz genau warum und wie viele.
Erfolg und dann entlassen, das ist bitter.
Wird wohl wirklich mit KI zu tun haben 🤔.
War doch klar der Kredit muss abbezahlt werden der zum Kauf von ea beotigt wurde
VERKAUFSerfolg, ja, aber das wars auch. die haben nicht mal mehr 75k Peak was 90% Spielerverlust ausmacht.
Dazu haben die Entwickler auch schon vorher gesagt das sie bei den Spielerzahlen die Roadmap nicht einhalten können.
Das einzige was daran erstaunlich ist ist das es erst jetzt passiert.
Ich finde es erstaunlich wie viele Studios an einem Spiel arbeiten und gleichzeitig kaum neue Inhalte/Karten veröffentlichen.