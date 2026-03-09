Electronic Arts: Trotz Mega-Erfolg: EA entlässt Mitarbeiter in allen Battlefield-Studios

Battlefield 6 bricht Verkaufsrekorde – dennoch kommt es zu Entlassungen bei Criterion, DICE, Ripple Effect und Motive.

EA hat nach dem rekordverdächtigen Launch von Battlefield 6, dem meistverkauften Spiel des Jahres 2025 in den USA, überraschend Mitarbeiter in mehreren Battlefield‑Studios entlassen. Betroffen sind unter anderem Criterion, DICE, Ripple Effect und Motive Studios.

„Realignment“ trotz Live‑Service‑Erfolg

Laut internen Mitteilungen sollen die Entlassungen Teil eines „Realignments“ innerhalb der Battlefield‑Organisation sein. Die Teams arbeiten weiterhin am laufenden Live‑Service‑Support von Battlefield 6, doch offenbar wurden verschiedene Rollen und Abteilungen neu strukturiert.

Alle vier Studios bleiben bestehen, allerdings scheinen die Kürzungen mehrere Teams und Standorte zu betreffen. Wie viele Mitarbeiter genau betroffen sind, ist nicht bekannt.

EA‑Statement: Fokus auf Community und Franchise

Auf Nachfrage von IGN erklärte ein EA‑Sprecher, man habe „gezielte Veränderungen“ vorgenommen, um die Teams stärker auf die Bedürfnisse der Community auszurichten. Battlefield bleibe eine der wichtigsten Marken des Unternehmens, und man investiere weiterhin in die Reihe – basierend auf Spielerfeedback und Erkenntnissen aus Battlefield Labs.

Ein ungewöhnlicher Schritt nach einem Rekordjahr

Die Entlassungen wirken besonders überraschend, da Battlefield 6 nicht nur stark gestartet ist, sondern auch langfristig erfolgreich läuft. Der Titel dominiert weiterhin die Verkaufscharts und profitiert von einem aktiven Live‑Service.

