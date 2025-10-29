Electronic Arts: Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal rückläufig

Image: - - - - / Depositphotos

Der Publisher Electronic Arts meldet einen Rückgang bei Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal des Geschäftsjahres.

Electronic Arts hat heute die vorläufigen Finanzergebnisse für das zweite Geschäftsquartal bekannt gegeben, das am 30. September 2025 endete.

„In unserem breiten Portfolio – von EA SPORTS über Battlefield bis hin zu Die Sims und skate. – schaffen unsere Teams weiterhin hochwertige Erlebnisse, die Spieler auf der ganzen Welt verbinden und begeistern“, sagte Andrew Wilson, CEO von Electronic Arts. „Die Kreativität, Leidenschaft und Innovationskraft unserer Teams stehen im Mittelpunkt unseres Handelns.“

Die Nettobuchungen im zweiten Quartal beliefen sich auf insgesamt 1,818 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zurückzuführen sei dies hauptsächlich auf die außerordentliche Veröffentlichung von College Football 25 im Vorjahreszeitraum.

Der Nettoumsatz lag weiterhin bei 1,839 Milliarden Dollar. Das sind 9 % weniger als im Vorjahreszeitraum. Ein Minus von 53 % machte der Konzern gegenüber dem letzten Jahr hingegen beim Nettoeinkommen mit 137 Millionen Dollar.