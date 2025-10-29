Electronic Arts: Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal rückläufig

Electronic Arts hat heute die vorläufigen Finanzergebnisse für das zweite Geschäftsquartal bekannt gegeben, das am 30. September 2025 endete.
„In unserem breiten Portfolio – von EA SPORTS über Battlefield bis hin zu Die Sims und skate. – schaffen unsere Teams weiterhin hochwertige Erlebnisse, die Spieler auf der ganzen Welt verbinden und begeistern“, sagte Andrew Wilson, CEO von Electronic Arts.
„Die Kreativität, Leidenschaft und Innovationskraft unserer Teams stehen im Mittelpunkt unseres Handelns.“
Die Nettobuchungen im zweiten Quartal beliefen sich auf insgesamt 1,818 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zurückzuführen sei dies hauptsächlich auf die außerordentliche Veröffentlichung von College Football 25 im Vorjahreszeitraum.
Der Nettoumsatz lag weiterhin bei 1,839 Milliarden Dollar. Das sind 9 % weniger als im Vorjahreszeitraum. Ein Minus von 53 % machte der Konzern gegenüber dem letzten Jahr hingegen beim Nettoeinkommen mit 137 Millionen Dollar.
Über 50% weniger Gewinn ist schon heftig, woran das wohl liegt 🤔.
Einfach ein paar Leute entlassen, sollte helfen.
Hmm… Am Gewinn, ja (kurzfristig). Am Umsatz, nein.
Battlefield wirds schon wieder etwas verbessern.
EA ist ja auch in letzter Zeit mit vielen Fehlentscheidungen aufgefallen. Aber irgendwie erwartet man das mittlerweile auch von EA. Schade, dabei haben die sich zur Dead Space Zeit sehr positiv hervorgehoben.
Battlefield 6 wird wohl wieder bissel was gutmachen.
Sollten die nicht von irgendwem aufgekauft werden? Da war doch letztens eine News zu. Ist das schon in trockenen Tüchern?
Von den Saudis
Dann sollte man die Zahlen abwarten die BF6 bringen wird. Dann sieht’s bestimmt erst einmal besser aus.
Ist schon ein Sprung nach hinten zum letzten Jahr, aber ich denke das da Battlefield 6 Abhilfe schaffen wird 😉.
BF6 regelt dann mal