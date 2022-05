Electronic Arts: Unternehmen hat weitere unangekündigte Spiele in der Mache

EA hat in einem Finanzbericht bekannt gegeben, dass man noch weitere unangekündigte Spiele in der Mache hat.

Electronic Arts hat erst gestern Abend bekannt gegeben, dass man sich nach FIFA 23 von der FIFA-Partnerschaft lösen wird, um dann sämtliche Fußballspiele unter der EA SPORTS FC-Flagge zu veröffentlichen.

Nun hat das Unternehmen in einem Finanzbericht weiter bekannt gegeben, dass man für das laufende Geschäftsjahr, das im März 2023 endet, noch weitere bisher unangekündigte Spiele in Arbeit hat. Derzeit habe man für das FY 2022-2023 einige neue Spiele geplant: F1 22, FIFA 23, NHL 23 und MADDEN NFL 23. Dazu gesellen sich Need for Speed und EA SPORTS PGA Tour.

Doch damit nicht genug, wie EA durchsickern ließ, arbeitet man derzeit an einer „Major IP„, einem „Partnertitel„, einem Remake und einem weiteren Sportspiel. Der Partnertitel wird vermutlich Star Wars Jedi: The Fallen Order 2 sein. Darüber hinaus wird EA noch Apex Legends: Mobile und The Lord of the Rings: Heroes of Middle-Earth für Mobile veröffentlichen.

Ein vollgepackter Release-Kalender, den Electronic Arts bisher aufführt. Leider werden weitere Informationen vorerst nicht bei einem EA PLAY Event veröffentlicht, da das Unternehmen für dieses Jahr die Veranstaltung abgesagt hat. Möglicherweise wird EA aber dennoch einen Showcase-Event veranstalten. Wir halten euch selbstverständlich auf dem Laufenden.