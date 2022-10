Electronic Arts: Verkauf von Datenträgern wird nicht eingestellt

Eine Sprecherin von Electronic Arts sagte: „Wir haben den physischen Vertrieb unserer Spiele in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht eingestellt, und die Spieler werden weiterhin die Möglichkeit haben, unsere Spiele im Einzelhandel in der Region zu kaufen. Jüngste Berichte, in denen etwas anderes behauptet wurde, spiegeln die Angaben in den gesetzlichen Abschlüssen von EA Deutschland nicht korrekt wider.“