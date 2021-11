Electronic Arts: Von Fans geliebte Spielreihe kehrt zurück, laut Gerücht

Der Publisher Electronic Arts bringt eine Videospielreihe wieder zurück, die Fans damals geliebt haben.

Das behauptet zumindest Insider Tom Henderson, der als verlässliche Quelle vor allem für Battlefield bekannt ist.

Möglich, dass wir schon morgen von der Wiederbelebung einer geliebten Spielreihe erfahren. Dabei könnte es sich sogar um eine Reihe aus dem Portfolio von Codemasters handeln. Der vor allem für Rennspiele erfolgreiche Entwickler gehört seit diesem Jahr zu Electronic Arts.

New scoop tomorrow – EA is bringing back a game series that fans loved back in the day👀 pic.twitter.com/Et2UpgDI8G

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 8, 2021