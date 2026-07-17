Electronic Arts: Will Werbung direkt in Spiele integrieren – und zwar schon während der Entwicklung

In-Game-Werbung sollte nach Ansicht von Electronic Arts künftig nicht nachträglich in Spiele eingebaut, sondern bereits während der Entwicklung mitgedacht werden. Das erklärte Alexander Dao, Vice President of Advertising and Sponsorship bei EA, im Gespräch mit The Game Business Show.
Laut Dao liegt darin eine große Chance – nicht nur für EA, sondern für die gesamte Branche. Während Werbeflächen in bestehenden Spielen häufig nachträglich integriert werden müssten, könnten neue Titel von Beginn an so gestaltet werden, dass Marken und Werbung natürlicher in die Spielwelt eingebunden werden.
Als Beispiel nannte Dao das Free-to-Play-Spiel Skate, bei dem sich Werbeelemente bereits während der Entwicklung flexibel berücksichtigen ließen. Dadurch könnten Marken einfacher eingebunden und Werbeinhalte dynamisch ausgetauscht werden, ohne den Spielfluss unnötig zu beeinträchtigen.
Grundlage dafür ist EAs neue Werbeplattform, die vor allem für die hauseigenen Sportspiele entwickelt wurde. Sie ist mit der Frostbite Engine verknüpft und ermöglicht es Werbepartnern, bestehende Inhalte automatisch in dreidimensionale Werbeflächen innerhalb der Spiele umzuwandeln.
Darüber hinaus arbeitet Electronic Arts gemeinsam mit dem Interactive Advertising Bureau (IAB) und Integral Ad Science (IAS) an einheitlichen Standards für die Darstellung und Messung von In-Game-Werbung. Ziel ist es, Werbekampagnen plattformübergreifend vergleichbar zu machen und die Auswertung für Marken und Publisher zu vereinheitlichen.
Nach Ansicht von Dao könnte diese Standardisierung dazu beitragen, In-Game-Werbung langfristig als festen Bestandteil moderner PC- und Konsolenspiele zu etablieren.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Man sollte lieber die Prioritäten darauf legen, bessere Spiele zu entwickeln 🙄.
In Sportspielen mag das ja Sinn machen, aber in einem Dragon Age z.B. möchte ich keine Werbung an nem Felsen oder an ner Wand oder so.
Muss ja nicht auf einem Felsen sein…geht ja subtiler, zum Beispiel mit einem Starbucks-Becher…😜
Ja genau, und dazu die Pommes von McDonald’s 😀
Ich denke auch nicht dass sowas stattfinden wird… Ist ja nicht FF15 😄
Das die da Vorreiter sind ist schon klar, aber statt Werbung zu Programmieren könnte man mal par gute BF 6 Maps bringen. Die sehen nicht mehr viel von mir…
In den richtigen Spielen? Warum nicht. Es muss halt passen.
hoffentlich ungefiltert, damit die konkurrenz schön werbung für ihre spiele machen kann 😁
oder andere späße, die die altersstufe der games dann „leider“ auf 18+ steigern
Wenn dadurch Mikrotransaktionen wegfallen und die Werbung der Immersion im Spiel nicht schadet wie z.b. Litfaßsäulen in GTA oder Stadionwerbung in Fifa hätte ich kein Problem damit.
Und wenn man die Werbung nicht will zahlt man statt Youtube -Premium „EA Premium“ oder was?😄
Nein, danke.
Alles BOYKOTTIEREN!!!!
Wirklich ALEES!
Wofür zum Teufel bezahlen wir die Spiel eigentlich??? Um alle paar Minute auch noch Werbung ertragen zu müssen. EA hat wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank☠️