Electronic Arts: Will Werbung direkt in Spiele integrieren – und zwar schon während der Entwicklung

EA hält In-Game-Werbung für einen wichtigen Bestandteil zukünftiger Spiele und empfiehlt, sie bereits bei der Entwicklung einzuplanen.

In-Game-Werbung sollte nach Ansicht von Electronic Arts künftig nicht nachträglich in Spiele eingebaut, sondern bereits während der Entwicklung mitgedacht werden. Das erklärte Alexander Dao, Vice President of Advertising and Sponsorship bei EA, im Gespräch mit The Game Business Show.

Laut Dao liegt darin eine große Chance – nicht nur für EA, sondern für die gesamte Branche. Während Werbeflächen in bestehenden Spielen häufig nachträglich integriert werden müssten, könnten neue Titel von Beginn an so gestaltet werden, dass Marken und Werbung natürlicher in die Spielwelt eingebunden werden.

Als Beispiel nannte Dao das Free-to-Play-Spiel Skate, bei dem sich Werbeelemente bereits während der Entwicklung flexibel berücksichtigen ließen. Dadurch könnten Marken einfacher eingebunden und Werbeinhalte dynamisch ausgetauscht werden, ohne den Spielfluss unnötig zu beeinträchtigen.

Grundlage dafür ist EAs neue Werbeplattform, die vor allem für die hauseigenen Sportspiele entwickelt wurde. Sie ist mit der Frostbite Engine verknüpft und ermöglicht es Werbepartnern, bestehende Inhalte automatisch in dreidimensionale Werbeflächen innerhalb der Spiele umzuwandeln.

Darüber hinaus arbeitet Electronic Arts gemeinsam mit dem Interactive Advertising Bureau (IAB) und Integral Ad Science (IAS) an einheitlichen Standards für die Darstellung und Messung von In-Game-Werbung. Ziel ist es, Werbekampagnen plattformübergreifend vergleichbar zu machen und die Auswertung für Marken und Publisher zu vereinheitlichen.

Nach Ansicht von Dao könnte diese Standardisierung dazu beitragen, In-Game-Werbung langfristig als festen Bestandteil moderner PC- und Konsolenspiele zu etablieren.