Electronic Arts: Will Werbung direkt in Spiele integrieren – und zwar schon während der Entwicklung

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Image: Electronic Arts

EA hält In-Game-Werbung für einen wichtigen Bestandteil zukünftiger Spiele und empfiehlt, sie bereits bei der Entwicklung einzuplanen.

In-Game-Werbung sollte nach Ansicht von Electronic Arts künftig nicht nachträglich in Spiele eingebaut, sondern bereits während der Entwicklung mitgedacht werden. Das erklärte Alexander Dao, Vice President of Advertising and Sponsorship bei EA, im Gespräch mit The Game Business Show.

Laut Dao liegt darin eine große Chance – nicht nur für EA, sondern für die gesamte Branche. Während Werbeflächen in bestehenden Spielen häufig nachträglich integriert werden müssten, könnten neue Titel von Beginn an so gestaltet werden, dass Marken und Werbung natürlicher in die Spielwelt eingebunden werden.

Als Beispiel nannte Dao das Free-to-Play-Spiel Skate, bei dem sich Werbeelemente bereits während der Entwicklung flexibel berücksichtigen ließen. Dadurch könnten Marken einfacher eingebunden und Werbeinhalte dynamisch ausgetauscht werden, ohne den Spielfluss unnötig zu beeinträchtigen.

Grundlage dafür ist EAs neue Werbeplattform, die vor allem für die hauseigenen Sportspiele entwickelt wurde. Sie ist mit der Frostbite Engine verknüpft und ermöglicht es Werbepartnern, bestehende Inhalte automatisch in dreidimensionale Werbeflächen innerhalb der Spiele umzuwandeln.

Darüber hinaus arbeitet Electronic Arts gemeinsam mit dem Interactive Advertising Bureau (IAB) und Integral Ad Science (IAS) an einheitlichen Standards für die Darstellung und Messung von In-Game-Werbung. Ziel ist es, Werbekampagnen plattformübergreifend vergleichbar zu machen und die Auswertung für Marken und Publisher zu vereinheitlichen.

Nach Ansicht von Dao könnte diese Standardisierung dazu beitragen, In-Game-Werbung langfristig als festen Bestandteil moderner PC- und Konsolenspiele zu etablieren.

Quelle
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13 Kommentare Added

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  1. Katanameister 502100 XP Xboxdynasty MVP Silber | 17.07.2026 - 15:51 Uhr

    Man sollte lieber die Prioritäten darauf legen, bessere Spiele zu entwickeln 🙄.

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  2. Devilsgift 156045 XP God-at-Arms Gold | 17.07.2026 - 15:54 Uhr

    In Sportspielen mag das ja Sinn machen, aber in einem Dragon Age z.B. möchte ich keine Werbung an nem Felsen oder an ner Wand oder so.

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  3. Economic 111830 XP Scorpio King Rang 1 | 17.07.2026 - 16:11 Uhr

    Das die da Vorreiter sind ist schon klar, aber statt Werbung zu Programmieren könnte man mal par gute BF 6 Maps bringen. Die sehen nicht mehr viel von mir…

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  5. Windgrace 820 XP Neuling | 17.07.2026 - 16:24 Uhr

    hoffentlich ungefiltert, damit die konkurrenz schön werbung für ihre spiele machen kann 😁
    oder andere späße, die die altersstufe der games dann „leider“ auf 18+ steigern

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  6. Lorko 52135 XP Nachwuchsadmin 5+ | 17.07.2026 - 16:25 Uhr

    Wenn dadurch Mikrotransaktionen wegfallen und die Werbung der Immersion im Spiel nicht schadet wie z.b. Litfaßsäulen in GTA oder Stadionwerbung in Fifa hätte ich kein Problem damit.

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  7. Rocko311 18460 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 17.07.2026 - 16:30 Uhr

    Und wenn man die Werbung nicht will zahlt man statt Youtube -Premium „EA Premium“ oder was?😄

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  10. ShellingFord135 19375 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 17.07.2026 - 17:03 Uhr

    Wofür zum Teufel bezahlen wir die Spiel eigentlich??? Um alle paar Minute auch noch Werbung ertragen zu müssen. EA hat wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank☠️

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