Electronic Arts: Wir drängen Spieler nicht zum Geld ausgeben

Der Verkauf von Lootboxen soll einem Bericht zufolge eine zentrale Strategie von Electronic Arts darstellen, bei der man alles daran setzt, so viele Spieler wie möglich für den FIFA Ultimate Team Modus zu begeistern.

Electronic Arts hat sich zu dieser Anschuldigung nun in einem offiziellen Statement geäußert und gesagt, dass man von der Berichterstattung enttäuscht sein und man wichtige Zusammenhänge und Informationen dabei ignoriert habe.

Auszug aus dem Statement:

„Wir versuchen jeden Tag, den Spielern eine Auswahl an Inhalten zu bieten, die ihre Begeisterung und Verbundenheit mit dem Sport und ihren Freunden fördern. Deshalb sind wir so enttäuscht über einen kürzlich erschienenen Medienbericht über FUT, der wichtige Informationen und Zusammenhänge ignoriert hat. Das Ergebnis war eine sensationsheischende Geschichte mit einer falschen Darstellung der Fakten.“

Weiterhin heißt es, man suche immer nach Möglichkeiten, um Spieler in neue Modi einzuführen. Spieler würden immer neue Inhalte für den Service erwarten.

Man betont auch, dass man Spieler nicht dazu dränge Geld in ihren Spielen auszugeben und man achte darauf, dass man das Ausgeben nicht über das Verdienen stellt. Die Mehrheit der Spieler würde auch nie Geld für Gegenstände im Spiel ausgeben.

„Wir suchen immer nach Möglichkeiten, mehr Spieler in die Modi unserer Spiele einzuführen. Unsere FIFA-Spieler erwarten frische Inhalte, die den Service spannend machen, also ist das ein ständiger Fokus für uns.

Das Unternehmen ist auch der Ansicht, dass weder FIFA noch eines ihrer anderen Spiele Glücksspiel darstellen oder beinhalten.

„Wir lehnen es auch entschieden ab, dass FIFA oder eines unserer Spiele Glücksspiel beinhaltet. Regulierungsbehörden in mehreren Ländern auf der ganzen Welt haben öffentlich erklärt, dass Lootboxen kein Glücksspiel darstellen, wenn es keine Auszahlungsmethode gibt. Wir achten sehr darauf, dass unsere Spiele so gespielt werden, wie sie konzipiert sind, und gehen auch gegen diejenigen vor, die gegen unsere Regeln gegen den Handel außerhalb des Spiels verstoßen. Wir glauben nicht, dass die kürzlich in den USA oder Kanada eingereichten Rechtsstreitigkeiten begründet sind und sind zuversichtlich, dass die Gerichte zustimmen werden. Kürzlich hat ein US-Bundesrichter einen ähnlichen Fall mit der Begründung abgewiesen, dass „das Fehlen eines realen, übertragbaren Wertes der Gegenstände sie außerhalb der Glücksspielgesetze stellt“. Wie gesagt, gestützt auf all diese Sichtweisen der Behörden, glauben wir nicht, dass irgendein Aspekt der EA-Spiele ein Glücksspiel darstellt.“