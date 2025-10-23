Electronic Arts: Zusammenarbeit mit der NFL erweitert

Neuer Multi-Jahres-Vertrag zwischen Electronic Arts und der NFL gilt für das gesamte EA SPORTS American Football-Ökosystem.

Electronic Arts, EA SPORTS und die National Football League (NFL) haben eine erweiterte, mehrjährige Exklusivvereinbarung angekündigt, um American Football weltweit zu fördern. Das ist die bisher umfassendste Partnerschaft zwischen EA SPORTS und der NFL.

Im Rahmen dieser Partnerschaft werden EA SPORTS und die NFL weiterhin die Innovation und Expansion der beliebten Madden NFL-Franchise vorantreiben, die auch weiterhin das exklusive Action-Simulationsspiel für NFL-Football bleiben wird.

Die Partnerschaft wird auch neue Inhalte und Erlebnisse in EA SPORTS College Football unterstützen, sowie völlig neue, groß angelegte interaktive Erlebnisse für Football-Fans, die sich um Community, soziale Verbindungen, Selbstdarstellung und Gameplay drehen.

„EA SPORTS und die NFL haben eine der bekanntesten Partnerschaften im gesamten Sport- und Unterhaltungsbereich aufgebaut, und wir sehen so viele Möglichkeiten, Football-Fans überall etwas zu bieten“, sagte Cam Weber, Präsident von EA SPORTS. „Mit mehr als 2 Milliarden Madden NFL-Spielen pro Jahr ist die weltweite Community von Football-Fans, die sich über das Spiel verbinden, größer denn je. Gemeinsam mit der NFL werden wir die interaktive Zukunft des Footballs weiter gestalten – indem wir Madden NFL ausbauen, College Football fördern und neue bahnbrechende Erlebnisse für die nächste Generation von Fans schaffen.“ „Madden NFL ist zu einer der bekanntesten und kulturell relevantesten Gaming-Franchises der Welt geworden“, sagt Renie Anderson, Executive Vice President und Chief Revenue Officer der NFL. „Während wir auf dieses neue Kapitel in unserer Partnerschaft mit EA SPORTS blicken, bleibt unser Fokus auf dem Erfolg des NFL-Simulationsspiels und darauf, unseren Fans die beste Unterhaltung und die besten Erlebnisse rund um den Sport zu bieten, den sie lieben.“

Die EA SPORTS Madden NFL-Reihe bietet Fans auf Konsolen, PCs und Mobilgeräten weiterhin authentische Football-Simulationserlebnisse, wobei täglich umgerechnet 23.000 NFL-Saisons im Spiel gespielt werden.

Durch die Erweiterung des Ökosystems der Football-Erlebnisse ermöglichen EA SPORTS und die NFL den Fans, ihre virtuelle Fantasie von der Highschool bis zur Pro Football Hall of Fame auszuleben.

Mit Blick auf die Zukunft arbeiten EA SPORTS und die NFL daran, eine noch umfangreichere Welt interaktiver Football-Erlebnisse zu schaffen, in der Fans spielen, zuschauen, gestalten und sich vernetzen können.

Über die Spiele hinaus bieten neue Erlebnisse wie EA SPORTS Madden NFL Cast den Fans immersive Möglichkeiten, sich mit einer NFL-Spieltagsübertragung zu beschäftigen.

Um die weltweite Fangemeinde weiter zu stärken, war EA SPORTS Presenting Sponsor des NFL-Spiels 2025 in Dublin und der NFL Experience Dublin. Außerdem wird EA SPORTS die Madden NFL Championship Series (MCS) mit dem ersten MCS-Wettbewerb in Spanien parallel zum NFL-Spiel 2025 in Madrid einem globalen Publikum zugänglich machen.

Im Mittelpunkt des American-Football-Portfolios von EA SPORTS stehen mehrjährige Investitionen in maschinelles Lernen, die Integration realer Daten, volumetrische Erfassung und fortschrittliche KI, die die nächste Generation des Spiels vorantreiben und Fans weltweit noch authentischere, kreativere und dynamischere Football-Erlebnisse bieten werden.