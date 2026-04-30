Elementallis: Neues Top-Down-Abenteuer bringt klassische Zelda-Formel mit moderner Element-Mechanik

Das neue Action-Adventure Elementallis von Ankae Games ist ab sofort für PC (Steam, GOG), Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 sowie Xbox-Konsolen erhältlich.

Der Titel setzt auf ein klassisches Top-Down-Action-Adventure im Stil früher Genre-Vertreter, kombiniert diese Struktur jedoch mit modernen Gameplay-Systemen rund um Element-Magie. Im Mittelpunkt steht eine Welt, in der die Elemente außer Kontrolle geraten sind und der Spieler die Verantwortung für ein früheres Ereignis trägt, das die Balance der Welt zerstört hat.

Spieler kämpfen in Echtzeit mit Schwert, Schild und verschiedenen Elementarkräften wie Feuer, Wasser oder Elektrizität. Diese lassen sich im Kampf gezielt einsetzen, um Schwächen von Gegnern auszunutzen und unterschiedliche Situationen taktisch zu lösen.

Ein zentraler Bestandteil des Spiels sind acht thematisch unterschiedliche Tempel, die als Prüfungsorte dienen. Diese enthalten Rätsel, versteckte Bereiche, Gegner und Bosskämpfe, die den Fortschritt im Spiel strukturieren.

Neben den Dungeons bietet Elementallis eine offene Welt mit acht verschiedenen Biomen. Diese Gebiete enthalten Geheimnisse, Upgrades und Charaktere, die Unterstützung benötigen. Das Erkunden spielt dabei eine zentrale Rolle für den Spielfortschritt.

Ein weiteres Kernelement ist die sogenannte Elementar-Progression. Durch das Wiederherstellen der Elemente werden neue Fähigkeiten freigeschaltet, die wiederum neue Gebiete zugänglich machen und zusätzliche Rätsel lösen lassen.

Auch die Geschichte steht im Zeichen einer persönlichen Entwicklung. Im Zentrum steht eine Reise der Selbstreflexion und des Umgangs mit Schuldgefühlen, während gleichzeitig eine zerbrochene Welt wiederhergestellt werden muss.