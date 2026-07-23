Elements Destiny: JRPG Elements Destiny erscheint im ***BER 2026

Das von Golden Sun inspirierte JRPG Elements Destiny erhält ein Releasefenster für Xbox, PlayStation, Switch und PC.

Deck13 Spotlight und ShrooMoon UG haben einen neuen Trailer zu Elements Destiny veröffentlicht und gleichzeitig das Releasefenster des kommenden JRPGs bekannt gegeben. Demnach soll das Rollenspiel im ***BER 2026 für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC erscheinen.

In Elements Destiny übernehmt ihr die Rolle der jungen Jägerin Erika, deren Albträume auf eine drohende Katastrophe hindeuten. Gemeinsam mit ihren Begleitern stellt sie sich dem sogenannten Schattenzug, einer dämonischen Bedrohung, die die Welt Solitas erneut heimsuchen will.

Taktische Kämpfe und klassische JRPG-Tugenden

Das Abenteuer setzt auf rundenbasierte Kämpfe, elementare Fähigkeiten und eine weitläufige Pixelwelt mit handgezeichneten Illustrationen. Zusätzlich erwarten euch Crafting-Systeme, Kräuterkunde und zahlreiche Erkundungsmöglichkeiten.

Laut den Entwicklern versteht sich Elements Destiny als Liebeserklärung an klassische JRPGs und wurde insbesondere von Golden Sun 2 inspiriert. Gleichzeitig sollen moderne Komfortfunktionen und mehr als 100 Musikstücke sowie über 40 professionelle deutsche Synchronsprecher für ein zeitgemäßes Spielerlebnis sorgen.

Wer die gamescom besucht, kann Elements Destiny erstmals am Indie Arena Booth in deutscher und englischer Sprache anspielen.

Der neue Trailer stimmt bereits jetzt auf das bevorstehende Abenteuer ein und gibt einen weiteren Einblick in die Welt von Solitas.