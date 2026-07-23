Elements Destiny: JRPG Elements Destiny erscheint im ***BER 2026

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Das von Golden Sun inspirierte JRPG Elements Destiny erhält ein Releasefenster für Xbox, PlayStation, Switch und PC.

Deck13 Spotlight und ShrooMoon UG haben einen neuen Trailer zu Elements Destiny veröffentlicht und gleichzeitig das Releasefenster des kommenden JRPGs bekannt gegeben. Demnach soll das Rollenspiel im ***BER 2026 für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC erscheinen.

In Elements Destiny übernehmt ihr die Rolle der jungen Jägerin Erika, deren Albträume auf eine drohende Katastrophe hindeuten. Gemeinsam mit ihren Begleitern stellt sie sich dem sogenannten Schattenzug, einer dämonischen Bedrohung, die die Welt Solitas erneut heimsuchen will.

Taktische Kämpfe und klassische JRPG-Tugenden

Das Abenteuer setzt auf rundenbasierte Kämpfe, elementare Fähigkeiten und eine weitläufige Pixelwelt mit handgezeichneten Illustrationen. Zusätzlich erwarten euch Crafting-Systeme, Kräuterkunde und zahlreiche Erkundungsmöglichkeiten.

Laut den Entwicklern versteht sich Elements Destiny als Liebeserklärung an klassische JRPGs und wurde insbesondere von Golden Sun 2 inspiriert. Gleichzeitig sollen moderne Komfortfunktionen und mehr als 100 Musikstücke sowie über 40 professionelle deutsche Synchronsprecher für ein zeitgemäßes Spielerlebnis sorgen.

Wer die gamescom besucht, kann Elements Destiny erstmals am Indie Arena Booth in deutscher und englischer Sprache anspielen.

Der neue Trailer stimmt bereits jetzt auf das bevorstehende Abenteuer ein und gibt einen weiteren Einblick in die Welt von Solitas.

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6 Kommentare Added

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  2. Drakeline6 236495 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 23.07.2026 - 12:40 Uhr

    Das Kampfsystem ist jetzt weniger meins, die Optik finde ich aber super.
    Wird mal im Auge behalten.

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  3. KingOfKings1605 177285 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 23.07.2026 - 12:49 Uhr

    Also kommt es von Augember – Dezember 2026.
    Der pixelige Stil gefällt mir. Hat was nostalgisches.

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  4. Gagac 29840 XP Nasenbohrer Level 4 | 23.07.2026 - 13:20 Uhr

    Hab das Projekt schon seit Jahren auf dem Schirm und freue mich riesig darauf.

    Wurde übrigens von Suishomaru, einem deutschen Let’s Player, ins Leben gerufen.

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  6. ZombieGott79 101940 XP Profi User | 23.07.2026 - 13:43 Uhr

    Jup wird definitiv geholt. Mag Jrpgs und Rpgs von daher freu ich mich drauf. Der Pixel look stört mich nicht und finde ihn sehr angenehm.

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