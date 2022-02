ELEX 2: Explanation Trailer beantwortet einige Fragen

Magalan in Elex 2 ist voller Geheimnisse. Um die neue Bedrohung bekämpfen zu können, muss man die offene Welt erkunden, neue Fähigkeiten meistern und neues Equipment erlangen. Man muss Bande zu den Fraktionen knüpfen und Verbündete gewinnen, Händler und Lehrer finden und die wichtigsten Orte der Welt bereisen.

Magalan ist auch voller Entscheidungen. Welchen Kampfstil wählt ihr, welche Waffenn nutzt ihr? Schließt ihr euch Klerikern, Berserkern, Outlaws, Morkons oder den Albs an – oder versucht ihr euer Glück ohne eine Fraktion an eurer Seite? Wer werden eure Gefährten und wie werden sich die Menschen an euch erinnern? Geht ihr als tapferer Beschützer oder rücksichstloser Krieger in die Geschichte ein? Die Wahl liegt bei euch, schreibt eure eigene Geschichte in ELEX II, erhältlich ab dem 01. März 2022.

Der neue Explanation Trailer zu Elex 2 ist hier zu sehen: