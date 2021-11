Elex 2: Neuer Trailer stellt Fraktionen vor

In einem neuen Trailer zum Open-World-Rollenspiel Elex 2 werden euch die unterschiedlichen Fraktionen des Spiels vorgestellt, die ihr im Verlauf der Geschichte davon überzeugen sollt, an eurer Seite gegen die Skyands zu kämpfen.

Fünf Fraktionen teilen sich die Macht in Magalan. Die Berserker sind fähige Magier, die Elex nutzen, um alle möglichen Sprüche zu wirken. Ihnen ist es gelungen, die Wüste von Tavar in eine grüne und lebendige Waldlandschaft zu verwandeln und sie haben im alten Fort der Outlaws einen Außenposten errichtet.

Die Outlaws wiederum sind in verschiedene Gruppen zersplittert: Einige haben sich den Berserkern in Tavar angeschlossen, andere sind in die Kraterlandschaft von Ateris gezogen, um weiterhin als Gesetzlose ohne Regeln zu leben.

Die Albs haben aus ihrer Niederlage in ELEX gelernt und kehren nun als spielbare Fraktion zurück. Jax kann sich ihnen also wieder anschließen.

Die Albs haben den Konsum von Elex drastisch eingeschränkt, nachdem sie gesehen haben, wie effektiv ein Alb mit Emotionen sein kann, als Jax den Hybriden besiegte. Sie sind zwar noch immer keine fröhlichen Gesellen, aber ihre Kampfkraft macht sie zu einer interessanten Wahl.

Fraktion Nummer 4 sind die Kleriker, berühmt für ihre Liebe zu Technik und Maschinen. Mit der Kraft von Elex betreiben sie ihre mächtigen Kampfroboter. Doch die Kleriker haben im Krieg gegen die Albs einen hohen Preis bezahlt, sie haben nicht nur ihre Heimat in Ignadon verloren, sondern ebenfalls viele ihre Brüder und Schwestern auf dem Schlachtfeld.

Die brandneue Fraktion in Elex 2 sind die Morkons. Als der Meteor Magalan traf, flüchteten einige Überlebende in ein unterirdisches Tunnelsystem, wo sie ein Leben voller Dunkelheit und Entbehrungen führten. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, ihre Isolation aufzugeben. Rücksichtslos wollen sie ihren Glauben in ganz Magalan verbreiten und jeden, der sich ihnen in den Weg stellt, hinwegfegen.

Die spielbaren Fraktionen in Elex 2 bieten jeweils eigene Waffen und Rüstungen und Zugang zu besonderen Fähigkeiten.

Elex 2 soll am 01. März 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, und PC erscheinen.