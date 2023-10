Elgato: Erste HDMI-2.1-Capture-Cards gesichtet

Autor:, in / Elgato

So mancher Streamer dürfte frohlocken: Zur TwitchCon ließen sich die ersten HDMI-2.1-Capture-Cards von Elgato sehen.

Derzeit macht ein Foto die Runde, bei dem Streamer aufhorchen dürften: Während der TwitchCon wurden die ersten HDMI-2.1-Capture-Cards aus dem Hause Elgato gesichtet. Wie Senpai Gaming via YouTube schrieb, hätte Elgato die neuen Karten so dezent angeteast, dass es erst am dritten Tag aufgefallen sei.

Da Elgato auf die neuen Capture Cards praktisch kaum aufmerksam machte, überrascht es nicht, dass Details aktuell rar sind. Auch ein Preis steht bisher nicht fest. Dem Foto kann man derweil entnehmen, dass es eine 4K-X- und eine 4K-Pro-Ausführung geben wird. Begleitet werden die beiden Karten auf dem Foto von Schildern mit den folgenden Details:

4K X

True 4K144 HDR10: Capture & Passthrough

HDMI 2.1: Input & Output

High Frame Rates: bis zu 1080p240

Variable Refresh Rate: kein Screen Tearing

Plug and Play: Windows, Mac & iPad

4K Pro

8K60 HDR: Passthrough

True 4K60 HDR: Capture

HDMI 2.1: Input & Output

Variable Refresh Rate: kein Screen Tearing

High Frame Rates: Capture & Passthrough

Hier gibt es noch ein erstes Bild.