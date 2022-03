Elite: Dangerous: Odyssey Entwicklung für Konsolen eingestellt

Heute haben sich die Entwickler von Elite Dangerous zu Wort gemeldet und bekannt gegeben, dass die Entwicklung der Odyssey-Erweiterung für Konsolen eingestellt wird.

David Braben meldete sich dazu mit folgenden Worten an alle Fans:

„Elite Dangerous ist ein Spiel, das mir sehr am Herzen liegt.“

„Es ist kein Geheimnis, dass der Start von Odyssey nicht ideal war, einschließlich der Notwendigkeit, die PC-/Konsolen-Spielerbasis zu teilen, um sich auf einen reinen PC-Start zu konzentrieren. Seit der Veröffentlichung von Odyssey im Mai 2021 haben wir unermüdlich daran gearbeitet, das Odyssey-Erlebnis auf dem PC zu verbessern, und obwohl wir große Fortschritte gemacht haben, gibt es noch mehr zu tun. Wir unterstützen seither die Codebases vor und nach Odyssey.“

„In den letzten Monaten haben wir mit der Frage gerungen, wie wir am besten weitermachen sollen, und wir haben uns schweren Herzens dazu entschlossen, die Entwicklung für Konsolen einzustellen. Wir müssen in der Lage sein, die Geschichte des Spiels voranzutreiben, und um das zu tun, müssen wir uns auf eine einzige Codebasis konzentrieren. Elite Dangerous wird auf den Konsolen in der jetzigen Form mit kritischen Updates weitergeführt, aber auf dem PC werden wir uns auf neue Inhaltsupdates auf der Post-Odyssey-Codebasis konzentrieren.“

„Wir wissen, dass diese Nachricht nicht das ist, was sich unsere Konsolen-Community erhofft hat. Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber wir haben sie mit Blick auf die langfristige Zukunft von Elite Dangerous getroffen.“

„Was die Zukunft von Elite Dangerous betrifft, so freuen wir uns darauf, zu gegebener Zeit weitere Neuigkeiten bekannt zu geben. David Braben“