Elite: Dangerous: Odyssey-Erweiterung auf unbestimmte Zeit verschoben

Frontier Development, der Entwickler hinter Elite: Dangerous, hat bekannt gegeben, dass sich der Release der Odyssey-Erweiterung auf Konsolen auf unbestimmte Zeit verschiebt. Das Team hinter Elite Dangerous will sich erstmal um Bugfixes der PC-Version kümmern, bevor die Odyssey-Erweiterung auf Konsolen kommt.

Die Arbeit an Bugfixes und Verbesserungen an der PC-Version haben die Entwicklung der Konsolenfassung verzögert, wie der Geschäftsführer David Braben in einem Foreneintrag berichtet. Das Team wird sich in den nächsten Monaten darauf konzentrieren sich durch Bugfixes, Performance Verbesserungen, neue Features und Inhalte zu arbeiten, bevor an der Konsolenversion gewerkelt wird.

Elite Dangerous ist für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erhältlich.