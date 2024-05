Elsewhere Entertainment: Activision und Microsoft gründen neues Studio

Activision und Microsoft haben ein neues Spielstudio namens Elsewhere Entertainment angekündigt.

Das neue Xbox Game Studio hat seinen Sitz in Polen und arbeitet an einem neuen AAA-Franchise.

„Elsewhere Entertainment wurde von Grund auf neu aufgebaut und ist ein erstklassiges und eigenständiges Studio, das sich der Schaffung einer Umgebung verschrieben hat, die zu kühnen und vielfältigen Ideen inspiriert.“

„Die zugrunde liegende Mission des Teams ermutigt jeden, kreativ zu forschen und zusammenzuarbeiten, um ein Franchise mit einem dauerhaften Vermächtnis zu schaffen, das weit über Spiele hinausgeht.“

„Das talentierte Team von Elsewhere Entertainment besteht aus einer Sammlung von Storytelling-Experten, zu deren Referenzen The Last of Us, Uncharted, The Witcher, Cyberpunk, Destiny, Tom Clancy’s The Division und Far Cry gehören.“

„Das neue Studio hat vollen Zugriff auf die Ressourcen und Tools von Activision, während es die Produktion und Entwicklung weiter ausbaut.“

„Elsewhere ist auf der Suche nach den besten Talenten aus der gesamten Branche und der ganzen Welt, um ein hochmodernes Spielerlebnis der nächsten Generation zu schaffen.“