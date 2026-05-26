Elsewhere Entertainment: Jobanzeige gibt Hinweise auf PvE- und RPG-Systeme im AAA-Projekt

Eine neue Stellenausschreibung liefert weitere Hinweise auf das PvE-Design des AAA-Projekts von Elsewhere Entertainment.

Beim neuen Activision-Studio Elsewhere Entertainment verdichten sich die Hinweise auf ein stark PvE-orientiertes AAA-Open-World-RPG.

Das Studio wurde im Januar erstmals im Zusammenhang mit einem ambitionierten Projekt vorgestellt, das als großes Open-World-Rollenspiel beschrieben wird. Nun liefert eine aktuelle Stellenausschreibung zusätzliche Einblicke in die mögliche Spielstruktur.

Gesucht wird ein Multiplayer Design Director mit Fokus auf PvE-Erfahrungen. Laut Beschreibung soll die Position die Entwicklung eines zusammenhängenden Designkonzepts verantworten, das unter anderem Fortschrittssysteme, saisonale Inhalte, Missionsdesign, Begegnungsdesign sowie RPG-Systeme umfasst.

Besonders auffällig ist der starke Fokus auf langfristige Spielsysteme. Begriffe wie „Seasonal Content“ und „Engagement Systems“ deuten darauf hin, dass das Projekt auf kontinuierliche Inhalte und eine strukturierte Spielerprogression ausgelegt sein könnte.

Die Stellenausschreibung bestätigt keine konkreten Gameplay-Details, liefert jedoch klare Hinweise darauf, dass PvE-Inhalte eine zentrale Rolle im Design des Spiels spielen werden.

Offiziell hat Activision das Projekt weiterhin nicht im Detail vorgestellt. Dennoch verdichten sich die Hinweise, dass Elsewhere Entertainment an einem langfristig angelegten AAA-RPG arbeitet, das klassische Rollenspielmechaniken mit modernen Live-Service-Elementen kombinieren könnte.