Elsewhere Entertainment: Neues Activision Studio entwickelt ein AAA-Open-World-RPG

Ein frischer Eintrag in den Stellenausschreibungen von Elsewhere Entertainment, dem neuen Studio unter dem Activision Dach, liefert erstmals konkrete Hinweise auf das Debütprojekt des Teams.

Gesucht wird ein Senior Cinematic Animator, der an einem AAA-Open-World-RPG mitwirken soll, das auf einer völlig neuen Marke basiert. Die Formulierung deutet auf ein Projekt hin, das von Beginn an auf große erzählerische Ambitionen und eine weitläufige Spielwelt ausgelegt ist.

Die Ausschreibung beschreibt das Spiel als Open-World-RPG, das in einer neuen, epischen IP angesiedelt ist. Dieser Fokus lässt darauf schließen, dass das Studio nicht auf bestehende Marken zurückgreift, sondern eine komplett eigenständige Welt erschafft. Die Rolle des Cinematic Animators legt zudem nahe, dass filmische Inszenierung und erzählerische Präsentation eine zentrale Rolle im Projekt einnehmen werden.

Elsewhere Entertainment wurde erst kürzlich gegründet und soll laut Activision an einer langfristigen, hochwertigen Marke arbeiten. Die nun veröffentlichten Informationen geben einen ersten Einblick in die kreative Richtung des Studios und zeigen, dass das Team an einem großangelegten Rollenspiel arbeitet, das sich klar von den bekannten Activision-Reihen absetzt.

Weitere Details zum Projekt stehen noch aus, doch die Stellenausschreibung markiert den bislang deutlichsten Hinweis darauf, wohin sich das neue Studio bewegt.