Elusive: Stealth-Landwirtschaftssimulation enthüllt

Eine weitere Spielankündigung von Chibig, dem Indie-Publisher von Deiland und Summer in Mara, erwartet euch. Im Rahmen der „Chibig Presents“-Vorstellungsreihe hat der Publisher die ersten bewegten Bilder seiner kommenden Farming-Sim Elusive enthüllt – eine Stealth-Landwirtschaftssimulation, die als „Arrietty trifft Stardew Valley“ beschrieben werden könnte.

Der Indie-Publisher Chibig (Summer in Mara, Deiland: Pocket Planet) hat einen weiteren neuen Titel für das kommende Jahr angekündigt. Elusive, eine Stealth-Farming-Mischung, bei der die Spieler lernen müssen, als winzige Bewohner eines riesigen Hauses zu überleben. Das Spiel soll 2023 für PC und Konsolen erscheinen.

Die Entwickler gaben bekannt: „Elusive ist ein kleines Spiel voller großer Ideen“, so Abraham Riera, CEO von Chibig. „Ich denke, die Spieler werden sich mit diesen Charakteren, die im wahrsten Sinne des Wortes den Kürzeren gezogen haben, wirklich verbunden fühlen.“

In Elusive müssen die Spieler Wege finden, in einer Welt zu überleben, die nicht für sie geschaffen ist. In der Rolle der winzigen Elusive People (etwa: Heimliches Völkchen) lernen sie, Lebensmittel in einer Gießkanne anzubauen, indem sie Löffel als Spaten und Gabeln als Pflüge verwenden. Unternehmt auf der Suche nach Ressourcen gefährliche Ausflüge in den Rest des Hauses und schließt unterwegs Freundschaften (ein paar kolossale Feinde werdet ihr euch leider auch machen).

Features:

Eine einzigartige Abwandlung des Farming-Sim-Genres: Eure Welt ist ein Haus und euer Feld ist eine Gießkanne.

Versorgt eure Pflanzen in der Sicherheit des Kellers oder erkundet die Reichtümer des darüberliegenden Hauses.

Setzt auf Heimlichkeit und Schnelligkeit, um den Krallen der Hauskatze und dem Zorn des Hausbesitzers zu entkommen.

Lernt die Hoffnungen und Träume eurer anderen winzigen Freunde kennen.

Elusive soll im Jahr 2023 für PC und Konsolen erscheinen.