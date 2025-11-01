Embark Studios: Zwei unangekündigte Projekte in Arbeit

Mit dem frisch für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC veröffentlichten ARC Raiders scheint Entwickler Embark Studios allem Anschein nach ein echter Hit gelungen zu sein. Und auch das Ende 2023 erschienene The Finals kann weiterhin gute Erfolge vorweisen.

Obendrein hat das Studio noch zwei weitere Online-Spiele in Arbeit, wie CEO Patrick Söderlund im Interview mit The Game Business verrät. Beide Spiele sollen sich klar von den bisherigen Veröffentlichungen unterscheiden, wobei eines der beiden ein sehr gewagtes Konzept verfolge:

„Ich denke, das liegt einfach in unserer DNA“, so Söderlund zur Online-Natur der beiden Projekte und den Risiken des umkämpften Online-Spielemarktes. „Das bedeutet nicht, dass es sich dabei unbedingt um Online-Spiele im gleichen Sinne wie The Finals oder ARC Raiders handelt. Eines unserer Konzepte ist viel gewagter als The Finals oder ARC Raiders. Das andere ist etwas konventioneller.“

Im weiteren Verlauf des Interviews kommt Söderlund auch auf die Ausrichtung seines Studios sowie verfolgte Konzepte und Zukunftspläne zu sprechen. Die Neugier auf Neues sieht er als essenziell:

„Ich stelle mir Embark nicht viel größer vor, als es heute ist. Es ist überhaupt nicht unser Ziel, ein riesiges Studio zu werden. Ich hoffe, dass die Leute Embark als ein Studio sehen, das aus Neugierde entstanden ist. Wir sprechen ständig davon, neugierig zu sein. Wir wollen hinter die Kulissen schauen. ‚Wenn wir das tun würden, was würde das bedeuten?‘ Dass wir als Studio gesehen werden, das etwas Positives für die Branche tut, wobei es unser klares Ziel ist, die Spieler, die unser Spiel spielen, mit größtem Respekt zu behandeln. Ihnen kontinuierlich zuzuhören und zu versuchen, die Spiele entsprechend anzupassen und zu verbessern.“